Sembra essere definitivamente finita la storia d'amore fra la showgirl Nathalie Caldonazzo e l'imprenditore Andrea Ippoliti dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip. A rovinare la relazione fra i due sembrerebbe essere stata la simpatia nata nel corso del programma televisivo di Canale 5 fra l'imprenditore e la giovane tentatrice Zoe Mallucci. "Per me Andrea è morto", ha dichiarato la Caldonazzo dopo la fine del docu-reality.

In un'intervista rilasciata a "Uomini e Donne magazine", la Mallucci ha parlato del suo rapporto con Ippoliti e anche del comportamento dell'ex compagna di quest'ultimo, dalla quale ha detto di essersi sentita profondamente offesa.

Le frecciatine della Mallucci alla Caldonazzo dopo Temptation Island Vip

Zoe ha dunque commentato la fine della storia tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo: "Il fatto che Andrea si è lasciato andare così tanto vuol dire che la coppia non andava già da prima.

Comunque, sebbene l'ex compagna non mi stia simpatica, non mi ha fatto piacere vederla stare male guardando il suo compagno rimpiazzarla con una più giovane di lei". La showgirl romana, infatti, mortificata per gli atteggiamenti dell'ex fidanzato con la giovane, ha più volte affermato che quest'ultima ha soltanto cinque anni in più di sua figlia. Ad irritare Zoe è stata anche una frase che ha scritto la Caldonazzo sul suo profilo Instagram: "Si è permessa di lasciare commenti sul mio profilo Instagram, quando anni fa è stata la prima a mostrare il suo corpo in televisione.

Da una cinquantenne ti aspetti ben altro. Mi sarebbe piaciuto porgergli personalmente le mie scuse per il fatto che io e Andrea siamo andati forse un pò oltre, ma, purtroppo, le condizioni non lo hanno permesso", ha proseguito l'ex tentatrice.

Il rapporto tra Zoe e Andrea dopo il reality

La giovane Mallucci ha espressamente dichiarato di non essere al momento fidanzata con Andrea Ippoliti che ha visto per l'ultima volta a Uomini e Donne.

"Io e Andrea continuiamo a sentirci, ma non ci siamo più incontrati dopo esserci visti a Uomini e Donne. Stiamo vivendo una situazione di stallo, ma per il momento, preferisco lasciarlo libero, perché ha troppe situazioni delicate a cui pensare", ha confidato la ragazza. Poi l'ex tentatrice ha proseguito affermando di non temere la differenza di età che c'è fra lei e l'imprenditore, né il fatto che quest'ultimo abbia già dei figli.

Le parole della Mallucci sulle critiche rivolte alle sue foto

Infine, Zoe Mallucci si è voluta difendere dalle critiche sulle sue foto sexy da lei stessa pubblicate su Instagram: "Quando si riesce ad acquistare una bella macchina dopo aver fatto tanti sacrifici, non la si lascia posata, ma la si sfoggia in giro. Io faccio lo stesso con il mio corpo. Non credo che le mie foto siano volgari. Sapevo bene di andare incontro a critiche, ma la cosa che più mi mortifica è quando le stesse vengono trasformate in insulti".