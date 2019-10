È stato un epilogo drammatico quello che i telespettatori di Un posto al sole hanno seguito nella puntata di ieri 9 ottobre: Arturo purtroppo non è riuscito a rivelare a Marina quanto da lui scoperto sull'omicidio Rosato ed è morto a causa di una crisi respiratoria, dopo un duro scontro con Sebastiano. Giunta in ospedale insieme a Fabrizio, la Giordano non ha potuto far altro che constatare il decesso, sentendosi in colpa per non essere corsa dal padre come lui gli aveva chiesto con la sua ultima telefonata.

Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:15. In esso l'imprenditrice sarà distrutta a causa della grave perdita, trovando conforto tra le braccia di Fabrizio. Le novità del giorno riguarderanno anche Nadia e Renato, che prenderanno un'importante decisione sul loro rapporto. Spazio anche a Diego e a un incontro inaspettato al Vulcano.

Un posto al sole anticipazioni: Fabrizio conforta Marina

Attenzione alla variazione di orario per la puntata di Upas di oggi 10 ottobre.

Essa andrà in onda eccezionalmente alle ore 20:15 per lasciare spazio alla partita della Nazionale di Calcio Under 21 contro l'Irlanda, valevole per le Qualificazioni ai Campionati Europei del 2021. L'episodio odierno con la soap partenopea sarà ampiamente dedicato alla disperazione di Marina per la notizia appena appresa da Ornella: Arturo non ce l'ha fatta ed è deceduto poco prima del suo arrivo in ospedale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Giordano non dovrà solo dire addio al padre appena ritrovato ma non potrà neppure apprendere quanto da lui scoperto poco prima del decesso. E mentre Fabrizio proverà a confortare la Giordano in questo tragico momento, Sebastiano continuerà a scontrarsi con il nipote, facendogli notare che la verità sulla sua colpevolezza stava per essere svelata.

Trame Upas: una decisione per Nadia e Arturo

Nella puntata di ieri 9 ottobre di Un posto al sole, Nadia e Renato sono apparsi nuovamente affiatati, come non accadeva da tempo.

Eppure le anticipazioni odierne non lasciano ben sperare per questa coppia: il rapporto tra l'ucraina e il suo compagno, infatti, arriverà ad una svolta decisiva. Sarà la fine della loro lunga convivenza, considerando che Nadia è sicura dell'interesse di Poggi per Adele? In attesa di scopre se davvero la rottura sarà inevitabile, oggi 10 ottobre tornerà di grande attualità la fissazione di Diego per Beatrice.

Il figlio di Raffaele, infatti, farà un incontro al Vulcano che rievocherà dolorosi ricordi nella sua mente. E considerando che solo qualche giorno fa aveva ripreso a pedinare la sua ex fidanzata, tutto fa pensare ad un faccia a faccia con la giovane avvocatessa.