La probabile crisi in atto tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano continua ad incuriosire i telespettatori di Uomini e donne a circa sette mesi dall'inizio della loro relazione. Da settimane, infatti, la coppia non si mostra più insieme sui social network, evitando anche di commentare i rispettivi post. Inoltre, mentre il 23enne siciliano si è concesso una vacanza in Brasile con gli amici, la giovane romana è rimasta in Italia, dedicandosi a nuovi progetti legati al mondo della moda.

In queste ultime ore, ad alimentare i dubbi sulla presunta rottura tra la coppia, sono giunte anche delle segnalazioni diffuse da Deianira Marzano: secondo "La Terribile", Luigi potrebbe aver incontrato a Catania un altro volto noto del dating-show di Maria De Filippi, ovvero l'ex collega Mara Fasone.

Luigi e Mara potrebbero essersi visti a Catania

Coloro che hanno seguito la scorsa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno Mara Fasone che, a poche settimane dall'inizio della sua avventura da tronista, decise di abbandonare il programma.

In quel breve periodo si diffuse un'indiscrezione secondo cui tra la 27enne palermitana e Luigi Mastroianni ci sarebbe stato qualcosa in più di una semplice amicizia tra colleghi. Addirittura si arrivò ad ipotizzare che il catanese fosse pronto ad abbandonare il trono per corteggiare la Fasone.

Tutto ciò non è mai accaduto, anche perché nel frattempo la modella aveva deciso di lasciare la trasmissione.

E così Luigi aveva continuato a portare avanti il suo percorso, scegliendo proprio Irene Capuano.

A distanza di circa un anno da questi rumors, oggi si torna a parlare di un presunto avvicinamento tra Mara e Luigi che sarebbero stati pizzicati insieme in un locale di Catania. La segnalazione è stata riportata da Deianira Marzano che, in un video su Instagram, ha rivelato: "Mi hanno inviato una foto anche se, ovviamente, dalla foto non si può dire nulla, in cui Mara Fasone e Luigi Mastroianni erano nello stesso luogo. Non si può dire se erano insieme, ma comunque ai posteri l'ardua sentenza".

Irene Capuano conferma il momento 'no'

Deianira Marzano, nel suo intervento su Instagram, si è anche chiesta come mai Luigi Mastroianni, di ritorno dal viaggio in Brasile, non si sia diretto subito a Roma dalla fidanzata Irene Capuano. La trasferta sarà stata rimandata solo di qualche giorno?

In attesa di scoprire l'evoluzione della vicenda, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne pochi giorni fa si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram nel quale - anche se in maniera indiretta - ha confermato la crisi con il suo fidanzato.

Sbottando contro le pesanti critiche piovute su di lei di recente, ha rivelato di essere stata costretta a bloccare diversi utenti, per poi aggiungere: "Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi, ci sono dei momenti sì e dei momenti no".