L'ottava e ultima stagione di Arrow ha debuttato negli Stati Uniti martedì 15 ottobre sull'emittente The CW con l'episodio 'Starling City'. Com'è già noto, il ciclo conclusivo della serie sarà composto da dieci episodi che metteranno la parola 'fine' alle avventure di Oliver Queen e di tutti i personaggi che per sette stagioni hanno combattuto al suo fianco. L'episodio andato in onda è stato soprattutto un viaggio nei ricordi sin dal primo secondo, quando il pubblico ha avuto un déjà-vu nel vedere Oliver correre nella foresta e lanciare una freccia infuocata per segnalare la sua presenza ad una imbarcazione di pescatori.

Non è un flashback ma qualcosa di più complesso. Il protagonista è stato in missione per The Monitor e si è trovato su Terra-2. È risaputo dagli appassionati dei fumetti DC che ogni universo viaggia su una linea temporale alternativa in cui alcuni elementi e situazioni sono uguali ed altri invece totalmente diversi. Oliver perciò si è trovato davanti a realtà e situazioni nuove. Un evento catastrofico ha infine caratterizzato la conclusione dell'episodio. La Crisi è iniziata e con essa l'ultima fase del viaggio di Oliver Queen la cui sorte è ancora un'incognita.

Arrow 8 è iniziato con il viaggio di Oliver su Terra-2

La première di Arrow 8 ha mostrato i figli di Oliver, Mia e William, e il figlio adottivo di John e Lila, Connor, in azione contro un letale nemico. Il team Arrow del 2040 ha affrontato il nuovo Deathstroke alias John Diggle Junior, fratello di Connor. Flash-forward a parte, le vicende si sono concentrate su Oliver Queen che ha aperto l'episodio con la stessa sequenza iniziale del pilot, mentre correva nella foresta di Lian Yu e con una freccia di fuoco incendiava una pira per attirare l'attenzione di alcuni pescatori.

Proprio come nel primissimo episodio della serie, Oliver si abbassato il cappuccio e ha mostrato il suo viso. Ancor prima di questo momento un particolare ha attirato l'attenzione del pubblico. Al posto della maschera di Deathstroke, su un palo di legno con una freccia in uno dei due occhi, si trova quella ancor più famosa e leggendaria di Batman.

Nel primo episodio di Arrow 8 è iniziata la Crisi

Manca veramente poco al crossover 'Crisi sulle Terre infinite'.

Un assaggio molto più concreto rispetto a ciò che è accaduto in Supergirl 5 e The Flash 6 si è avuto con la serie che ha dato vita all'Arrowverse. Nel primo episodio Oliver si è scontrato con una realtà diversa dalla sua: Felicity è la proprietaria della Smoak Tech, Adrian Chase è diventato The Hood e collabora con Laurel/Black Siren, Tommy Merlyn è l’Arciere Oscuro, Moira Queen si è sposata con Malcolm Merlyn e Thea è morta a causa di un'overdose.

Dopo aver recuperato le particelle di una stella nana per conto di The Monitor, alla fine dell'episodio Oliver si è trovato davanti all'inizio della Crisi, poichè Terra-2 è stata distrutta - letteralmente inghiottita - dall'antimateria.