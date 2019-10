Le anticipazioni della serie televisiva La strada di casa 2 rivelano diverse interessanti curiosità per i telespettatori. Nella quarta puntata della seconda stagione, che verrà trasmessa martedì 8 ottobre su Rai 1 in prima serata, Milena lotterà tra la vita e la morte dopo essere stata improvvisamente investita. La donna si ritroverà in ospedale e dovrà essere operata d'urgenza.

Nel frattempo tutti gli indizi sull'incidente porteranno a Valerio, poiché Milena avrebbe scoperto che la materia prima importata dalla Repubblica Ceca sarebbe seriamente contaminata da un pesticida notevolmente pericoloso.

Pertanto Valerio avrebbe deciso di investire la donna per farla tacere sulla vicenda. Intanto Lorenzo sarà parecchio preoccupato per Davide e andrà a cercarlo, poiché il ragazzo scomparirà improvvisamente dopo essere stato visto a un autogrill.

Fausto e Gloria indagano su Valerio

Nella quarta puntata de La strada di casa 2 che andrà in onda l'8 ottobre, Fausto e Gloria, i genitori di Milena, inizieranno ad avere dei forti dubbi nei confronti di Valerio, dopo che i medici scopriranno la presenza di alcune ferite sul collo di Milena provocate prima dell'incidente, così indagheranno su di lui.

Intanto Valerio chiederà di non diffondere false verità nei suoi confronti, preferendo non commentare la vicenda.

Fausto deciderà quindi di andare in fondo alla questione e per avere la conferma dei suoi sospetti partirà per Praga in compagnia di Ernesto, con l'obiettivo di verificare la presenza delle materie prime contaminate scoperte da sua figlia Milena. Più tardi, nel corso delle indagini la polizia interrogherà Giulia, la moglie di Valerio, la quale confesserà che l'uomo ha sempre avuto un'indole alquanto violenta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'ipotesi più accreditata pare esse quindi quella della colpevolezza di Valerio, il quale potrebbe aver aggredito la giovane Milena, per poi investirla con l'auto aziendale.

La salute di Gloria intanto si aggraverà ulteriormente, la donna avrà dei continui vuoti di memoria. Per tale ragione si recherà da un medico per eseguire una visita specifica, con la quale scoprirà che potrebbe avere l'Alzheimer, come lei stessa sospettava da tempo.

In streaming online le puntate de La strada di casa 2

Nell'attesa delle nuove puntate in prima visione de La strada di casa 2 è possibile rivedere le repliche degli episodi già andati in onda in tv, nella prima e della seconda stagione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato RaiPlay.it.

Oltre alle puntate della serie televisiva, sulla piattaforma dedicata si possono trovare anche alcuni "extra" interessanti, relativi alla fiction.