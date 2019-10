Ha conosciuto la ribalta televisiva grazie alla serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Can Yaman è diventato il nuovo idolo delle teenagers, e non solo, ricoprendo il ruolo di Ferit Aslan. Un successo che l’attore ha toccato con ‘mano’ quest’estate, nel corso di una breve vacanza a Napoli, e nei giorni scorsi quando è stato travolto dall’entusiasmo dai fan all’aeroporto Fiumicino di Roma. Durante il soggiorno nella Capitale il ventinovenne, oltre ad incontrare gli ammiratori, ha preso parte ad un seguitissimo programma televisivo di Canale 5.

Come riferito da Il Vicolo delle News Can Yaman, prima di lasciare l’Italia, ha registrato la partecipazione a C’è Posta per Te. L’ospitata andrà in onda a gennaio quando la trasmissione condotta da Maria De Filippi tornerà ad essere protagonista dei sabato sera della rete ammiraglia di Mediaset. Nell'occasione l'attore ha glissato quando la De Filippi gli ha chiesto se fosse fidanzato (con il pubblico che gridava il nome di Demet Ozdemir). Inoltre secondo alcuni rumors ‘Ferit’ potrebbe essere protagonista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Can Yaman a C'è Posta per Te e tra i possibili protagonisti de L'Isola dei Famosi

Dopo il successo ottenuto con Bitter Sweet, Can Yaman tornerà presto sul piccolo schermo. In attesa di conoscere dettagli sulla messa in onda della fiction Erkenci Kus, dove è protagonista con Demet Ozdemir, l’attore tornerà su Canale 5 come ospite di C’è Posta per Te. La puntata è stata registrata nei giorni scorsi ma in queste ore il Vicolo delle News ha diffuso alcuni dettagli.

Can Yaman sarà la gradita sorpresa che una ragazza ha voluto fare alla madre ed alla sorella. Can si è presentato in studio in camicia bianca, pantalone nero jeansato, barba e capelli raccolti in un codino.

Dopo il filmato di presentazione Maria De Filippi ha realizzato una breve intervista nel corso della quale Yaman ha riferito che non teme di invecchiare ma che ha l’unica paura è quella di perdere le persone che ama. La conduttrice gli ha mostrato una serie di oggetti tra cui un libro che, durante il percorso universitario, era diventato un incubo per l’attore.

L'attore non risponde alle domande sulla fidanzata e parla del suo ruolo a Erkenci Kus

Can Yaman ha raccontato diversi aneddoti nel corso dell’intervento a C’è Posta per Te. In particolare l’attore turco ha rivelato che quando era piccolo è caduto con il “ciucciotto” in bocca e si è rotto tutti i denti. Inoltre ha riferito di aver fatto disperare la mamma in quanto odiava il biberon. Ad un certo punto Maria De Filippi gli ha mostrato la macchina fotografica per introdurre il personaggio che interpreta nella serie tv Erkenci Kus.

Il facoltoso imprenditore di Bitter Sweet si trasformerà in un fotografo dal fascino tenebroso. Un passaggio che sembra confermare i rumors relativi alla messa in onda della fiction su Canale 5 a partire dalla prossima estate.

Tra i protagonisti del serial turco Demet Ozdemir che viene indicata come la fidanzata di Can Yaman. Quest’ultimo, però, ha preferito dribblare le domande a sfondo rosa della De Filippi.

Non solo C’è Posta per Te per l’attore che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in trattativa per entrare a far parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.