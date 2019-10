Un posto al sole si prepara a stupire il suo pubblico con una nuova ed avvincente settimana di programmazione. Le trame relative alle puntata dal 21 al 25 ottobre della soap opera in onda su Rai 3, infatti, rivelano che a tenere banco sarà soprattutto la sorte di Aldo. L’avvocato, proprio quando aveva deciso di lasciare la moglie Delia per vivere alla luce del sole la sua relazione con Beatrice, è stato investito da un’automobile pirata che lo ha ridotto in fin di vita.

Inevitabilmente, nel corso delle prossime puntate, vedremo che Eugenio Nicotera concentrerà i suoi sospetti su Diego come autore del folle gesto. Il figlio di Raffaele, infatti, da diversi mesi spiava ogni movimento di Beatrice appostandosi sotto casa sua giorno e notte, e recentemente aveva colpito pubblicamente il rivale sferrandogli un pugno. Intanto, Giovanna Landolfi porterà avanti le indagini sull'accaduto e scoprirà che Leone era infedele alla moglie da diverso tempo.

Poco dopo, Diego deciderà di rivolgersi alla Polizia, nonostante non ricordi nulla della notte dell'incidente. L’uomo, nonostante il padre gli consigli di non costituirsi, deciderà di farlo e sulla sua auto verranno effettuate delle perizie per capire se sia stato davvero lui ad investire Aldo.

Un posto al sole spoiler: Angela discuterà con Giulia

Gli spoiler settimanali di Un posto al sole, svelano anche che Giulia valuterà la proposta di Denis di vivere il loro rapporto in maniera più libera e meno vincolante.

Angela, dopo aver appreso la notizia, litigherà con sua madre cercando di aprirle gli occhi sui rischi di una relazione del genere. Inoltre, nel corso delle prossime puntate della soap opera partenopea vedremo che tra Marina e Fabrizio le cose andranno molto bene, e l’uomo chiederà alla Giordano di pianificare una vacanza insieme. Successivamente, l’imprenditrice farà una scelta imprevista. Arianna, nel frattempo, sarà indecisa se partecipare all'incontro con gli studenti promosso dal professor Scaglione, proprio mentre Michele si preparerà ad avere un confronto con la classe.

Vittorio sempre più in crisi per Alex, Giovanna convocherà Beatrice

In casa Del Bue la convivenza sarà disturbata dai travagli sentimentali di Vittorio che avrà un confronto con Rossella. Il giovane speaker inizierà a credere che Alex lo abbia lasciato dopo aver saputo dei suoi ripetuti tradimenti con Anita, e chiederà quindi il parere della figlia di Silvia in merito alla questione. Inoltre, gli spoiler di Un posto al sole sottolineano che Giulia compirà un gesto solidale verso Renato che però non reagirà come previsto, mentre Cerruti proverà a recuperare terreno con il dottor Sarti.

Infine, Giovanna vorrà incontrare Beatrice.