Nuove interessanti anticipazioni giungono dalle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 6 al 12 ottobre. Archiviata la preoccupazione per la salute di Bill, che potrà dirsi definitivamente fuori pericolo, tornerà ad essere di grande attualità una trama accantonata per qualche giorno ovvero la possibile intromissione di Ridge Forrester nella sentenza del giudice Craig McMullen. Tale ipotesi giungerà all'attenzione dello stesso Spencer che, in seguito alla battaglia in tribunale, aveva perso la custodia congiunta del figlio Will.

Le novità della settimana riguarderanno anche Pam Douglas che giungerà ad una sorprendente decisione sul suo matrimonio con Charlie. E dopo lunghi preparativi, verrà finalmente dato spazio ai risultati dell'impegno di Steffy Forrester, pronta a presentare la sfilata della sua linea 'Intimates'.

Beautiful anticipazioni: Bill nutre dei sospetti su Ridge

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana ripartono dalle nozze di Pam e Charlie.

Dopo lunghe discussioni con Quinn e una serie di dubbi irrisolti, la sorella di Stephanie giungerà alla conclusione di non essere pronta a pronunciare il fatidico sì e annullerà, almeno per il momento, il matrimonio. Justin informerà Bill di avere scoperto l'identità di un uomo che potrebbe avere corrotto McMullen, convincendolo a pronunciare la sentenza a favore di Katie. Sarà allora che verrà fatto il nome di Ridge, sorpreso insieme al giudice solo pochi giorni prima della causa in tribunale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Lo Spencer chiederà a Justin di indagare per scoprire eventuali prove che possano dimostrare il coinvolgimento di Ridge mentre lo stesso editore presserà Brooke affinché gli confessi eventuali legami tra i due. Preoccupata per le sorti del marito, che in questo modo potrebbe avere grossi guai con la legge, la Logan lo avvertirà mettendolo in guardia sulle indagini dello Spencer.

Trame Beautiful: la sfilata della Intimates

Proseguendo con le trame relative alle puntate di Beautiful in onda dal 6 al 12 ottobre, le sorelle Logan trascorreranno una piacevole serata a villa Forrester in compagnia di Eric, Thorne e Ridge.

Il patriarca si dirà felice di rivedere l'ex moglie Donna ma non potrà sospettare che tra lei e Quinn non scorrerà buon sangue. Dopo lunghi preparativi ai quali Steffy ha dedicato tutta se stessa, arriverà il giorno della sfilata della linea 'Intimates'. La presentazione dei capi sarà un grande successo, che riempirà di gioia la madre di Kelly (che come abitudine sarà la modella di punta dell'evento).

Anche Zoe non starà in sé dalla gioia e condividerà la soddisfazione del momento insieme a Xander.