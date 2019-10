Gli spoiler della nota soap opera Beautiful riservano interessanti novità per i fan della serie televisiva. Nelle prossime puntate americane, Brooke Forrester e Ridge attraverseranno un periodo molto complicato: la Logan non riuscirà ad accettare il sospetto che suo marito abbia passato una notte di passione con Shauna Fulton e sarà notevolmente adirata e turbata per questo. Frattanto Ridge andrà via di casa e Thomas sarà felice per la decisione del padre, poiché non ha un buon rapporto con la matrigna da molto tempo.

Brooke delusa da Ridge

Nelle nuove puntate americane di Beautiful, Brooke sarà parecchio delusa da suo marito Ridge, poiché quest'ultimo ha trascorso una notte con Shauna, ma in realtà l'uomo ha passato l'intera serata privo di sensi per colpa di una forte sbornia e non riuscendo a tornare a casa è stato portato dal barman Danny e dalla stessa Shauna presso una stanza del Bikini per poter riposare.

Successivamente sarà Danny ad insinuare che tra Ridge e Shauna ci sia stata una notte di passione, poiché il barman la mattina seguente aveva notato il letto disfatto ed una cintura di Ridge.

Thomas in guerra con Brooke

Danny si lascerà sfuggire un commento nei confronti di Ridge e Shauna con l'amico Vince. Quest'ultimo non perderà tempo e andrà subito a raccontarlo a Thomas Forrester. In seguito il primogenito di Ridge sarà assai felice che suo padre se ne sia andato di casa e si sia allontanato da Brooke.

Sarà Thomas, infatti, a coinvolgere Danny per informare Brooke della vicenda, poiché da tempo non ha buoni rapporti con la matrigna. Frattanto Thomas, in cambio del favore, prometterà a Danny di promuovere la sua carriera di modello per la Forrester Creations, dalla quale è stato temporaneamente bandito.

Brooke ha uno scontro con Shauna

Ridge continuerà ad affermare di aver dato il benestare per l'accordo di immunità per Flo, la figlia di Shauna, soltanto per proteggere Thomas.

Nel frattempo Ridge non sentirà più molto disprezzo per le Fulton, mentre Shauna avrà parecchie fantasie nei confronti dello stilista. Successivamente Ridge dovrà intervenire quando Brooke e Shauna avranno un forte scontro, nel quale la Forrester prenderà a schiaffi la sua nuova nemica. Nel contempo la relazione tra Ridge e Brooke sarà parecchio instabile. Infine Katie lotterà per la sua vita in ospedale, poiché sarà in attesa di eseguire un trapianto al rene.

Dove guardare in streaming online le puntate di Beautiful

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Beautiful è possibile rivedere alcuni degli episodi già andati in onda in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della serie americana, sull'apposita piattaforma si possono trovare alcuni video interessanti relativi alle anticipazioni di Beautiful.