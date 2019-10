Pamela Barretta ha voltato pagina dopo aver chiuso in maniera burrascosa la relazione con Stefano Torrese. Il faccia a faccia nello studio di Uomini e Donne è stato l’ultimo atto di una relazione che si è consumata tra affermazioni al vetriolo e segnalazioni. Nel frattempo la dama pugliese si è avvicinata ad Enzo Capo, imprenditore napoletano con interessi a Budapest. Con il quarantasettenne il feeling è stato immediato con la Barretta che ha pronunciato parole significative nei confronti del cavaliere.

Quest’ultimo ha spiazzato Pamela affermando di non voler accelerare i tempi anche perché dovrà tornare in Ungheria per risolvere alcune questioni personali.

Affermazioni che hanno deluso la Barretta ed hanno richiamato l’attenzione degli opinionisti che sospettano che il cavaliere nasconda qualcosa di importante in relazione al suo recente passato. A tal riguardo Enzo ha chiarito la sua posizione in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne.

“Ci siamo visti solo due volte e mi è parso strano che parlasse subito di matrimonio. Ho rallentato perché non vorrei restare deluso” - ha precisato il corteggiatore.

Da Napoli a Budapest per motivi di lavoro, Enzo Capo ha stregato l'ex di Stefano Torrese

Non è la prima volta che Enzo Capo siede nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. Il napoletano aveva preso parte al dating show di Canale 5 già nel 2014.

Chiusa un’importante relazione con una ragazza iraniana, il quarantasettenne ha deciso di mettersi nuovamente in gioco ed è rimasto folgorato dal fascino di Pamela Barretta. “Non mi ha colpito soltanto per la sua bellezza che del resto è sotto gli occhi di tutti”. Enzo ha sottolineato di essere rimasto colpito dal suo carattere forte. Capo ha rivelato di aver chiesto al padre informazioni sulla vulcanica pugliese.

“Per questioni di lavoro vivo all’estero e non ho l’opportunità di seguire assiduamente la trasmissione. Mio padre la vede sempre e mi ha detto che Pamela è una donna seria e che è bella dentro oltre che fuori”. Nonostante ciò Enzo Capo ha deciso di frenare gli slanci iniziali spiazzando Pamela.

'Non vorrei avere nuove delusioni sentimentali'

Nell’intervista al magazine di Uomini e Donne il cavaliere ha precisato che da tempo ha spostato i suoi interessi economici e lavorativi in Ungheria in quanto ha fatto importanti investimenti nel settore dell’hotellerie di lusso.

“In studio sono stato frainteso. Per gravi problemi familiari sono stato lontano da Budapest ed ora sarei dovuto rientrare per sistemare alcune cose”. Il quarantasettenne ha chiarito anche l’esternazione relativa al ‘telefonino da ripulire’. “Scherzavo, volevo dire che se lei volesse controllare il cellulare, come nelle precedenti relazioni, avrei bisogno di un mese e mezzo per ripulirlo” - ha sottolineato Enzo facendo riferendo ad alcune avventure estive che non sono poi decollate.

“Tra l’altro non l’avrei invitata a Budapest se avessi qualcosa da nascondere”. Infine l’imprenditore ha spiegato che ha deciso di rallentare la sua conoscenza con la Barretta perché teme di restare deluso.

“Non vorrei avere nuove delusioni sentimentali da parte di una persona che potrebbe avere interesse solo per le telecamere. Mi ha mostrato anche la chiesa dove vorrebbe sposarsi e mi è sembrato strano che si parlasse di queste cose dopo pochi incontri”. Dall’altra parte Pamela ha deciso di non concedere più 'l’esclusiva' a Capo. Quest’ultimo non ha nascosto il suo fastidio ma ha anche puntualizzato che potrebbe essere una buona soluzione per mettere alla prova il loro rapporto.