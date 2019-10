Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana che narra le vicende di alcune famiglie di Los Angeles. Gli spoiler delle nuove puntate in onda ad ottobre negli Usa, rivelano che Liam Spencer e Hope Logan trascorreranno la festa di Halloween distanti. Se il figlio di Bill trascorrerà l'evento in compagnia di Steffy Forrester e sua figlia, la figlia di Brooke si avvicinerà pericolosamente a Thomas e Douglas solo per un suo tornaconto personale.

Beautiful: Liam fa visita a Steffy

Il triangolo amoroso Steffy, Liam e Hope tornerà prepotentemente ad essere protagonista delle vicende ambientate nell'alta moda di Los Angeles. Tutto inizierà precisamente quando la madre di Kelly ammetterà di nutrire ancora un interesse per lo Spencer durante una sua visita insieme a Beth. Un avvicinamento che scatenerà le gelosie della Logan, che dimostrerà però di essere troppo preoccupata a togliere il figlio a Thomas.

Hope si avvicina a Thomas per ottenere l'affido di Douglas

Le anticipazioni di Beautiful, rivelano che la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) deciderà di allontanarsi momentaneamente dal fidanzato per una missione speciale. In particolare, la giovane insieme alla madre decideranno di recarsi da Thomas per pregarlo di firmare i documenti sull'adozione di Douglas da parte della Logan e dello Spencer.

Un'iniziativa che scatenerà l'ira funesta di Ridge, il quale deciderà di portar via il bambino dall'abitazione della consorte. Per questo motivo tra i due coniugi Forrester si creerà una frattura insanabile. Lo stilista e la consorte torneranno a litigare pesantemente durante una telefonata. Nel frattempo, Hope cercherà di ottenere la custodia congiunta di Douglas. Per fare ciò, la donna deciderà di sfruttare i sentimenti che Thomas prova ancora per lei. Tutto questo nonostante l'avvicinamento tra il figlio di Ridge e Zoe.

La Forrester e lo Spencer passano Halloween insieme

Stando alle trame americane di Beautiful, in onda ad ottobre sulla Cbs, si evince che la Logan prenderà parte alla festa di Halloween organizzata da Eric e Quinn. Qui Hope (Annika Noelle) si avvicinerà pericolosamente al Forrester, tanto da mettersi in serio pericolo. In particolare, la madre di Beth si troverà in grande difficoltà quando Thomas e Douglas le chiederanno di tornare insieme a loro.

Nel frattempo Liam Spencer trascorrerà l'evento in compagnia di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Kelly e Beth nella casa sulla scogliera. Un modo per recuperare il tempo perduto e forse il preludio ad un possibile ritorno di fiamma per l'ex coppia. Come evolverà la storia? In attesa di saperlo, si precisa che questi appuntamenti andranno in onda tra un anno su Canale 5.