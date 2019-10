Novità in vista nella vita privata di Giordano Mazzocchi? Stando al Gossip che impazza in rete nelle ultime ore, potrebbe essere la bella Barbara Fumagalli la nuova fiamma dell'ex corteggiatore di Uomini e donne. I due ragazzi sono stati pizzicati insieme a Milano mentre, di notte, chiacchieravano e si scambiavano gesti affettuosi. Il tanto atteso ritorno di fiamma tra il romano e Nilufar Addati, dunque, pare non abbia chance di concretizzarsi.

Giordano vicino a Barbara, presunta ex fiamma di Damante

A pochi giorni dal gossip che è circolato sul possibile riavvicinamento in corso tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, lui finisce al centro delle chiacchiere per alcune immagini che lo ritraggono in compagnia di un'altra ragazza. Come ha riportato per primo il blog "Very Inutil People", recentemente il romano è stato ripreso di nascosto da alcuni curiosi mentre trascorreva del tempo con una persona che quest'estate ha fatto parlare di sé per un presunto flirt con Andrea Damante.

La giovane accanto alla quale è stato visto l'ex corteggiatore di Uomini e Donne nella notte milanese, si chiama Barbara Fumagalli e di professione fa la modella e influencer.

Quest'ultima, non molti mesi fa, è stata protagonista di un rumor che la voleva vicinissima all'ex di Giulia De Lellis, questo almeno fino a quando lui non ha smentito tutto, definendola una semplice cara amica.

Il filmato che molti siti stanno condividendo in queste ore, invece, mostra la bellissima mora in compagnia di Giordano che, con un gesto di estrema galanteria, l'aiuta ad indossare una giacca per coprirsi dal freddo.

Sebbene tra i due non ci sia alcuno scambio di affettuosità (baci o abbracci), i bene informati sostengono che potrebbe esserci qualcosa di più di un'amicizia a legarli.

I 'Gilufar' non tornano insieme: fan delusi

L'avvistamento di Giordano con la bella Barbara Fumagalli, spegne un po' l'entusiasmo di quei fan che ancora speravano in un suo ricongiungimento con Nilufar Addati. Il fatto che gli ex fidanzati siano stati visti più volte insieme a Milano (ma sempre in gruppo, con altre persone) nell'ultimo periodo, aveva portato i sostenitori a tornare a credere nel loro ritorno di fiamma.

Da quando si sono lasciati, ovvero all'inizio del 2019, né Mazzocchi né l'ex tronista hanno presentato ai loro tantissimi followers un nuovo compagno/a: anche per questo motivo, erano in migliaia a pensare che prima o poi i due sarebbero tornati a fare coppia fissa.

Il 23enne, che fino ad oggi non ha mai commentato i gossip che sono circolati sul suo conto, sembra preferire la compagnia di Barbara a quella di Nilufar, con la quale ha comunque condiviso una storia d'amore importante, durata quasi un anno tra alti e bassi.