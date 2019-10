Nuovo appuntamento incentrato sulla popolare serie televisiva Il Paradiso delle signore, che dopo aver fatto il suo primo esordio in prima serata si è trasformata in un appuntamento quotidiano. Le vicende ambientate nel grande e lussuoso magazzino milanese hanno riaperto i battenti da poco, con una nuova stagione in formato daily. Le trame sin da subito sono state caratterizzate da colpi di scena e tensioni emotive.

Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai il 23 ottobre 2019, svelano che Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) dimostrerà ancora una volta di essere disposto a tutto per riconquistare Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello). Il fratello di Marta dopo essere venuto a conoscenza che suo padre Umberto vuole vendere le sue quote del magazzino, sarà pronto ad accettare la proposta per amore della madre di sua figlia Margherita.

Vittorio ringrazia le veneri, Umberto vuole vendere le quote del paradiso

Nell’ottava puntata della soap opera di Rai 1 in programma mercoledì 23 ottobre 2019, Vittorio ancora turbato per il furto avvenuto al paradiso market ringrazierà le dipendenti del magazzino per la notte passata in bianco a modificare l’atelier insieme a Gabriella e Agnese. Il dottor Conti ripagherà quindi la dedizione delle veneri con una gradita sorpresa, per l’ottimo impegno che hanno mostrato nel recuperare subito il vecchio campionario e il resto dei capi rubati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo proprio in questo momento di grande difficoltà per il negozio più elegante del capoluogo lombardo, Umberto prenderà una drastica decisione. Quest’ultimo farà sapere ai neo sposi Marta e Vittorio di voler vendere le quote del paradiso, senza sospettare che Riccardo è pronto ad approfittarsene.

Il piano di Riccardo per riavvicinarsi a Nicoletta, Armando litiga con Agnese

Il giovane Guarnieri dopo aver ascoltato la conversazione tra i suoi familiari coglierà l’occasione al volo, visto che vorrà accettare la proposta del padre con lo scopo di riavvicinarsi una volta per tutte alla sua amata Nicoletta.

Intanto Gabriella continuerà a ricevere numerosi complimenti per il suo talento di stilista, dopo aver confezionato degli abiti davvero originali. Successivamente Armando - assunto come capo-magazziniere al paradiso - sarà amorevole nei confronti del ribelle Rocco, nonostante abbia diversi diverbi con la signora Agnese. Per finire Nicoletta si troverà ancora in una situazione complicata, e il suo turbamento non passerà di certo inosservato ai suoi genitori Silvia e Luciano.

Nello specifico la giovane Cattaneo pur essendo ormai sposata, sarà sempre più confusa per non sapere chi scegliere tra il marito Cesare, e il padre di sua figlia, Riccardo.