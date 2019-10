Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda a novembre negli Usa, rivelano che Steffy Forrester farà una rivelazione a Liam Spencer che lo lascerà a bocca aperta. L'ex coniuge, infatti, gli confiderà di avere un appuntamento galante, tanto da dimostrare di aver chiuso per sempre con il passato.

Beautiful: nuova vita per Steffy

Imperdibili novità arrivano dalle trame in onda attualmente in America.

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda a novembre, rivelano che tutti gli occhi saranno puntati su Steffy, interpretata dall'attrice Jacqueline MacInnes Wood, la quale comincerà a guardarsi intorno, tanto da iniziare una frequentazione con un altro uomo. Una decisione che lascerà spiazzato Liam mentre i fans della Cbs potranno finalmente gioire per la nuova vita della Forrester.

Alcuni utenti, infatti, si erano lamentati del presunto ritorno di fiamma con lo Spencer e della rivalità con Hope, che nel frattempo metterà la propria vita in pericolo per ottenere la custodia di Douglas.

Liam senza parole alla scoperta dell'appuntamento della Forrester

Stando agli spoiler di Beautiful in onda ad inizio novembre sulla Cbs, si evince che Liam (Scott Clifton) rimarrà sconvolto quando scoprirà che Steffy ha un appuntamento galante dopo che erano riusciti ad avvicinarsi grazie all'amore per Kelly e Beth.

Ma ecco che qualcosa turberà nuovamente la loro ritrovata armonia. Nonostante il nome del pretendente sia ancora avvolto nel mistero, si possono già escludere Wyatt (Darin Brooks) e Bill (Don Diamont), attualmente fidanzati con Sally Spectra e Katie Logan (Heather Tom), che nel frattempo si è sottoposta ad un trapianto di rene, donatele da Flo Fulton.

Lo Spencer e l'ex coniuge passano Halloween insieme

Tuttavia, lo Spencer e la Forrester avranno modo di trascorrere una divertente notte di Halloween insieme alle loro bambine.

Qui entrambi apriranno il loro cuore, tanto da lasciarsi andare a confessioni intime. A tal proposito, entrambi ammetteranno che ci saranno sempre l'uno per l'altra, visto che hanno una figlia in comune. Dall'altro canto, Hope (Annika Noelle) sarà sempre più decisa a strappare Douglas alle cure di Thomas. La Logan, infatti, arriverà addirittura a fingere di nutrire dei sentimenti per l'ex coniuge.

Per questo motivo, il figlio di Ridge cercherà di approfittarsi della situazione per farle un'allettante proposta. Di cosa si tratta? In attesa di sapere quali colpi di scena ci riserverà lo sceneggiatore Brad Bell, si ricorda che questi episodi saranno visibili in Italia solo tra un anno per via della differenza di trasmissione tra i due stati.