Lorenzo Riccardi è sicuramente uno dei personaggi famosi più vicini al Grande Fratello Vip 4: il ragazzo, infatti, è considerato dai fan e dalle riviste uno dei candidati principali al cast del reality Mediaset. In un'intervista che ha rilasciato di recente a Radio Radio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confermato che gli piacerebbe tanto entrare nella Casa. Dei dubbi, invece, il 'Cobra' li ha su colei che sarebbe stata scelta per il ruolo di opinionista, Wanda Nara.

Lorenzo pronto per il GF Vip: 'Spero di entrare nella Casa'

Mancano ancora più di due mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma sono già tante le indiscrezioni che circolano in rete sul cast che gli autori stanno mettendo su. Uno dei personaggi famosi che, si dice, potrebbe animare la quarta edizione del reality Mediaset, è Lorenzo Riccardi. L'ex tronista di Uomini e donne è considerato da mesi uno dei candidati principali al ruolo di concorrente del format che nel 2020 sarà condotto da Alfonso Signorini.

Un paio di giorni fa, intervistato in un programma radiofonico, il ragazzo si è sbilanciato parecchio sui Gossip che impazzano su questa sua possibile nuova esperienza in tv: "Spero tanto di entrare nella Casa. Anche se so che è complicato, lo farei perché mi sono sempre piaciute le sfide".

Il 'Cobra' ha fatto sapere che la partecipazione ad un programma così popolare gli permetterebbe di mostrare al pubblico varie sfaccettature del suo carattere, soprattutto quelle che fino ad oggi non sono venute fuori davanti alle telecamere quando è stato prima corteggiatore e poi tronista.

Quando la conduttrice gli ha chiesto di esprimere un parere su Wanda Nara, considerata da tanti una possibile opinionista del GF Vip 4 assieme a Pupo, il pugliese ha candidamente risposto: "Devo dire che non mi sta molto simpatica".

I progetti con Claudia e la voglia di tornare in tv

Anche Claudia Dionigi ha partecipato all'intervista radiofonica in cui Lorenzo ha confessato il suo desiderio di entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 4.

La romana, fidanzata del 'Cobra' da circa otto mesi, ha fatto sapere di appoggiarlo in questa possibile nuova esperienza in tv, ma di essere al contempo preoccupata per quello che potrebbe succedere tra loro.

"Se dovesse entrare, starei sempre attaccata al televisore per vedere quello che accade. Se dovessi vedere qualcosa che non va...", ha detto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lasciando intendere che la gelosia potrebbe prendere il sopravvento se dovesse vedere il suo lui in atteggiamenti troppo confidenziali con altre ragazze.

La coppia, comunque, è più solida che mai, tanto che Riccardi ha confermato di sognare di costruire una famiglia con la sua dolce metà.