Grande novità in arrivo nella vita professionale di Belen Rodriguez: in un'intervista che ha rilasciato di recente a "LasRosas", la soubrette ha anticipato alcuni dettagli di un progetto ambizioso del quale in Italia non aveva mai parlato prima. L'argentina infatti sta concretizzando una collaborazione con Netflix per la realizzazione di una serie: non si sa ancora se la protagonista sarà proprio la 35enne oppure se sceglierà di restare dietro le quinte.

Belen inarrestabile: pronta a sbarcare su Netflix

È la nota rivista argentina "LasRosas" il mezzo scelto da Belen Rodriguez per fare un inaspettato annuncio: dopo anni di televisione e moda, la showgirl si sta preparando per debuttare nel mondo delle serie Tv. Al giornalista che le ha chiesto quali sono i suoi imminenti progetti di lavoro, la moglie di Stefano De Martino ha risposto candidamente: "Sto per realizzare un sogno.

Ha a che fare con qualcosa che si stano concretizzando e completando".

"Una serie per Netflix", è questa la nuova sfida professionale che la presentatrice di Canale 5 si appresta ad affrontare.

Non si conoscono ancora i dettagli di questo progetto sicuramente molto ambizioso: Belen potrebbe essere ad esempio la protagonista del format che sta pensando, oppure una figura di riferimento nel backstage.

Nell'attesa di avere qualche informazione in merito, non si può non constatare l'ennesimo successo che la soubrette ha ottenuto alla guida di Tu si que vales: la prima puntata della nuova edizione, infatti, ha fatto registrare un record d'ascolti, superando la media dei 5 milioni di spettatori.

Nozze bis con Stefano? Un anello insospettisce

Non solo la vita professionale di Belen va a gonfie vele: da qualche mese, infatti, l'argentina ha ritrovato il sorriso accanto a Stefano De Martino, l'uomo che ha sposato nel 2013 e che ha riabbracciato la scorsa primavera dopo circa 3 anni di separazione.

La coppia, tra un impegno di lavoro e l'altro, qualche giorno fa ha preso un volo per le Maldive: questa romantica "fuga" dall'Italia, però, potrebbe avere un interessante risvolto nel futuro di entrambi.

I più attenti, infatti, hanno notato che, in quasi tutte le fotografie che ha pubblicato dai Tropici, la Rodriguez sfoggia un nuovo costoso anello alla mano sinistra: il gioiello che compare accanto alla fede nuziale, secondo alcuni potrebbe essere una seconda promessa d'amore che lei e il napoletano si sarebbero fatti in vacanza.

La teoria che hanno formulato la maggior parte degli appassionati di Gossip, è che Stefano abbia chiesto alla moglie di rinnovare i loro voti regalandole l'anello che lei oggi mostra fiera sui social network.