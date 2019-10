Dopo mesi d'assenza, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a campeggiare sulla copertina del numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 9 ottobre. La rivista diretta da Alfonso Signorini aggiorna i suoi lettori sul fine settimana da sogno che la coppia ha vissuto: in occasione dei 30 anni del ballerino, tutti i suoi parenti e quelli della moglie hanno soggiornano sullo yacht di loro proprietà.

Belen e Stefano innamoratissimi a Napoli: le foto su 'Chi'

In occasione del compleanno di De Martino, che lo scorso 3 ottobre ha compiuto 30 anni, Belen Rodriguez è volata a Napoli con tutta la sua "crew". Il numero di "Chi", uscito in queste ore, mostra le foto esclusive che i paparazzi sono riusciti a scattare all'argentina e al marito nei giorni che hanno trascorso al mare in totale relax.

Stefano, dopo aver vissuto un'estate in famiglia solo con la ritrovata moglie e Santiago, ha accettato di condividere un fine settimana in barca sia con i suoi genitori sia con quelli della sua dolce metà.

A soggiornare sul lussuoso yacht che il ballerino e la showgirl hanno comprato di recente (e al quale hanno dato il nome del figlio), infatti, sono stati: la mamma e il papà del conduttore, la sorella Adelaide con il fidanzato e quasi tutti i Rodriguez.

Gli unici membri della famiglia a non essersi fatti vivi in questa circostanza speciale sono stati Cecilia e Jeremias: lei era impegnata con il lavoro in giro per l'Italia, lui pare stia rimettendo insieme i pezzi dopo la rottura con Soleil Sorgé.

Rinnovo dei voti in vista per i 'DeMartinez'

Oltre a pubblicare le immagini di Belen e Stefano al mare in quest'inizio di ottobre, "Chi" informa i curiosi delle intenzioni che avrebbero i due per l'imminente futuro: pare che la coppia voglia rinnovare i voti nuziali pronunciati a settembre 2013 davanti a Dio.

I Gossip sulle presunto "nozze bis" della Rodriguez e De Martino, si rincorrono da mesi: inizialmente si diceva che i due si sarebbero risposati a Ibiza nel giorno del compleanno della showgirl (il 23 settembre), ma così non è stato.

I giornalisti, inoltre, confermano la volontà dei coniugi di allargare la famiglia: sia l'argentina che il napoletano, infatti, hanno detto in varie interviste di voler regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, che oggi ha 6 anni.

Ad alimentare i rumors su un secondo matrimonio è stata una foto che la conduttrice Mediaset ha pubblicato su Instagram nei giorni scorsi: proprio mentre si trovava nel Golfo di Napoli con i suoi parenti e quelli del marito, Belen si è fatta immortalare in chiesa con lo sguardo sognante.

Che questo fosse un piccolo indizio di quello che accadrà a breve tra lei e l'amato Stefano?