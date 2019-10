La felicità avrà breve durata per Elsa e Isaac nelle prossime puntate de Il Segreto. Dopo avere scoperto le menzogne di Antolina, il Guerrero riuscirà a liberarsi di lei anche se la sua lontananza da Puente Viejo sarà di breve durata. L'ex ancella si presenterà nella casa coniugale, facendo in modo che Elsa venga accusata di adulterio, dato che nel frattempo si trasferirà a vivere con Isaac (a tutti gli effetti ancora sposato con Antolina).

La detenzione in carcere si trasformerà in un vero incubo per la Laguna, costretta a fare i conti con minacce e violenze da parte della sua compagna di cella. E proprio in seguito ad un grave ferimento, Elsa riceverà una notizia drammatica dal dottore: una grave malattia potrebbe condurla in tempi rapidissimi alla morte. Convinta di non avere futuro con Isaac e decisa a non fare soffrire l'amato, la protagonista prenderà una sorprendente decisione.

Elsa scopre di essere in punto di morte

Saranno tempi duri quelli che attraverserà Elsa nelle puntate italiane de Il Segreto. Arrestata con l'accusa di adulterio, infatti, la donna verrà rinchiusa in carcere dove dovrà convivere con la pericolosa Rufina. La malvivente, assoldata da Antolina, picchierà violentemente la Laguna, riducendola in fin di vita. L'intervento del dottor Zabalata, necessario per curare le ferite, sarà portatore di terribili notizie: il medico informerà la paziente di non avere ancora molto tempo da vivere a causa di una gravissima malattia da lei contratta.

Sarà un duro colpo per Elsa, che solo pochi giorni dopo verrà rimessa in libertà. Antolina, sotto ricatto da Isaac che minaccerà di denunciarla per vecchi intrighi, sarà costretta a ritirare la denuncia di adulterio e se ne andrà da Puente Viejo, lasciando campo libero alla ritrovata felicità dell'ex marito con la Laguna.

Isaac sorpreso dalla decisione di Elsa

Neppure la partenza di Antolina riporterà il sorriso in Elsa, dopo la scoperta delle sue condizioni di salute e del poco tempo che le resta da vivere.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che, a questo punto, la Laguna prenderà una decisione che spiazzerà il suo amato e gli amici. Proprio quanto il lieto fine potrebbe essere imminente, deciderà di lasciare Isaac senza dargli un'apparente spiegazione. Il motivo? Evitare che lui possa soffrire a causa sua, dato che le resteranno solo pochi giorni di vita. Una rottura così inaspettata, però, non verrà accettata dal Guerrero senza lottare, tanto che la verità sulle motivazioni della Laguna non tarderà ad essere scoperta.

Consapevole della grave malattia della donna, Isaac deciderà di lottare per offrirle una possibilità di guarigione e troverà il sostegno di Marcela e Matias, pronti ad offrire un indispensabile aiuto economico.