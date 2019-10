La prima edizione Vip di Amici, sta per concludersi: tra due settimane, infatti, il pubblico conoscerà il nome del vincitore del talent-show dedicato ai personaggi famosi che si distinguono per le loro qualità nel canto e nel ballo. Durante la registrazione della puntata che precede la semifinale, la giuria ha deciso di eliminare Francesca Manzini: i "Blu", dunque, restano con soli 2 concorrenti. Michelle Hunziker, inoltre, ha presentato il ballottaggio tra Joe Bastianich e Ciro Ferrara: è stato il secondo a spuntarla e a tornare di diritto in gara.

Un'eliminazione e un ripescaggio nella quarta puntata di Amici

Ieri, martedì 8 ottobre, è stata registrata la quarta puntata di Amici Celebrities, quella che il pubblico potrà vedere già stasera (mercoledì 9) su Canale 5. È il blog "Vicolo delle News" il primo a pubblicare le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio tra i due team in gara: a differenza delle scorse settimane, c'è stata una sola eliminazione a fine serata e non più due.

Il primo appuntamento condotto da Michelle Hunziker (che ha preso il posto di Maria De Filippi), si è aperto con un ballottaggio a sorpresa: la giuria ha deciso che Joe Bastianich e Ciro Ferrara dovessero contendersi la possibilità di tornare in gara a poco tempo dalla finalissima.

Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni hanno stabilito che l'ex calciatore meritava un'altra chance, perciò è tornato ad occupare il suo posto nella Squadra Bianca.

Al termine di entrambe le manche di gioco, un allievo del team perdente andava a rischio esclusione: la media dei voti assegnati dai giurati durante la serata, ha decretato che fossero Francesca Manzini e Massimiliano Varrere i due talenti a doversi sfidare al ballottaggio.

Dopo una serie di esibizioni, sia di canto che di ballo, l'imitatrice ha ottenuto il punteggio più basso ed ha dovuto lasciare il programma: la romana non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha spiegato che le sarebbe piaciuto molto proseguire il percorso verso la finale di Amici Celebrities.

Gli ospiti di Amici di oggi, 9 ottobre

tobreDurante la puntata di Amici Celebrities che è stata registrata ieri, 8 ottobre, sono andati in scena i duetti tra i talenti in gara e alcuni apprezzati ospiti musicali: Fred De Palma, per esempio, ha intonato il suo successo "Un volta ancora" mentre Pamela Camassa ballava.

L'artista più atteso della serata, però, era Riccardo Marcuzzo: l'ex allievo della scuola, infatti, è tornato sul palco che l'ha visto nascere musicalmente un paio d'anni fa, e l'ha fatto con il nuovo singolo "Gossip", che ha interpretato mentre Francesca Manzini danzava.

Il comico che ha animato la puntata che precede la semifinale, è stato Andrea Pucci.