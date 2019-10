"Scoop" a Mattino 5: mentre in studio si discuteva dell'invadenza dei paparazzi nelle vite dei personaggi famosi, Federica Panicucci è stata messa al corrente del fatto che una protagonista del talk voleva intervenire al telefono. Belen Rodriguez ha scambiato qualche chiacchiera con gli ospiti e poi ha risposto alle domande della conduttrice sulle chiacchierare seconde nozze con Stefano De Martino.

Belen e Stefano non si risposano, per ora

Sono mesi che i giornali di Gossip riportano la notizia secondo la quale Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero prossimi a rinnovare i voti nuziali, pronunciati per la prima volta nel settembre del 2013.

Oggi, giovedì 10 ottobre, a Mattino 5 è stata finalmente fatta chiarezza a riguardo.

Federica Panicucci ha chiesto alla showgirl argentina quanto ci fosse di vero dietro alle indiscrezioni che da tempo impazzano sulle riviste e sui siti sul suo conto.

La conduttrice di "Tu si que vales", visibilmente divertita dalla situazione, ha negato più volte di essere in procinto di risposare il ballerino. Mentre era in collegamento telefonico da casa sua, la soubrette ha fatto sapere: "Un altro matrimonio non è in preventivo, ma se un giorno mio marito me lo dovesse chiedere...".

Insomma, la 35enne aspetta una proposta ufficiale da parte dell'uomo con il quale si è ricongiunta nella scorsa primavera; fino a quel momento, i genitori di Santiago non organizzeranno nessun evento che possa attirare paparazzi e curiosi.

Belen su Canale 5: 'Mi faccio da parte, largo ai giovani'

Il vero motivo per il quale la Rodriguez ha telefonato a Mattino 5, non era per smentire le chiacchierate nozze bis con Stefano.

La showgirl, infatti, è intervenuta nella diretta per replicare ad alcune cose che erano state dette poco prima sul suo conto da alcuni ospiti del talk.

"Mi dispiace che si dica che c'è stata una collaborazione tra Vip, brand e paparazzi. Non è il mio caso. Ho sofferto molto per la loro costante presenza nella mia vita", ha fatto sapere Belen sulla pressione che i fotografi hanno esercitato su di lei fino a pochi mesi fa.

Da quando è rientrata da Ibiza dalle vacanze, però, l'argentina ha ammesso che finalmente sono spariti da sotto casa sua i paparazzi che in passato l'hanno seguita 24 ore su 24 per monitorare ogni suo spostamento.

A chi ha provato a punzecchiarla su un eventuale dispiacere che prova nel non essere più al centro dell'attenzione come un tempo, la conduttrice ha risposto: "Io ho deciso come mamma e come moglie di farmi da parte. Oggi sono serena e felice, lavoro un po' davanti e un po' dietro le telecamere".

Insomma, la Rodriguez ha confermato la sua ferma volontà di defilarsi dal gossip dopo anni vissuti in copertina: il ritorno di fiamma con De Martino, ha restituito all'argentina la serenità che le serviva per allontanare i pettegolezzi e fare una vita un po' più riservata.