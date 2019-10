Oggi, giovedì 10 ottobre, andrà in onda la puntata di Uomini e donne in cui Sara Tozzi annuncerà il suo ritiro dalla trasmissione a poche settimane dal debutto. La ragazza, interpellata dal magazine del dating-show su questo inaspettato abbandono, ha fatto sapere di aver capito di non sentirsi pronta emotivamente a cominciare una storia d'amore. Contrariamente a quello che pensavano molti, però, la modenese ha precisato che tra lei e l'ex fidanzato non c'è stato alcun riavvicinamento dopo l'addio al Trono Classico.

Sara sul ritiro da U&D: 'Testa e cuore non liberi'

Mancano poche ore alla messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui Sara Tozzi confermerà di volersi ritirare: la giovane, infatti, abbandonerà il trono a poco più di un mese dall'inizio dell'avventura alla ricerca dell'anima gemella. A motivare questa drastica scelta che ha preso, è stata la stessa barista nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine della trasmissione.

All'interno del numero della rivista di Gossip che è uscito oggi, 10 ottobre, l'ex volto del Trono Classico ha fatto sapere: "Questa decisione l'ho maturata ed ha origini profonde. Durante le esterne, sentivo di avere la testa da un'altra parte e inizialmente pensavo derivasse da quello che è accaduto con Javier".

La segnalazione che è arrivata sull'argentino (che pare avesse una relazione lontano dalle telecamere mentre corteggiava) però non è stato il reale motivo che spinto l'ex tentatrice a mollare: "Non avevo né la testa né il cuore liberi".

Come ha dichiarato in studio quando le è stato chiesto perché lasciava U&D così in fretta, anche al settimanale Sara ha confermato di pensare ancora all'ex fidanzato, con il quale però non c'è stato nessun riavvicinamento.

"Non c'è stato alcun contatto o ritorno di fiamma con lui", ha puntualizzato la Tozzi.

I telespettatori attendono l'arrivo di una nuova tronista

La relazione di oltre un anno che Sara ha avuto con un ragazzo che sembra esserle rimasto nel cuore, non è ricominciata dopo il suo addio a Uomini e Donne.

Per provare a dimenticare questa persona, l'ormai ex tronista ha ammesso di aver fatto di tutto: anche partecipare l'estate scorsa a Temptation Island per voltare pagina.

Ad oggi, però, il ritiro della Tozzi non è ancora stato rimpiazzato dalla redazione: la scorsa settimana, in tanti si aspettavano che Maria De Filippi presentasse la ragazza scelta per sostituire colei che ha abbandonato, ma così non è stato.

Questo weekend, tra giovedì e venerdì, sono previste le registrazioni delle nuove puntate sia del Trono Classico che del Trono Over: chissà che le anticipazioni che riporteranno i blog, non contengano finalmente anche il nome della new entry che andrà a fare compagnia a Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche.