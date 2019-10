C'è qualcosa di irrisolto tra Belen Rodriguez e Chiara Nasti? Stando alla frecciatina velenosa che la giovane ha lanciato all'argentina nelle scorse ore, sembrerebbe proprio di sì. A poco tempo di distanza da un tutorial che la soubrette ha fatto su Instagram, la napoletana ha pubblicato una Stories polemica che altro non sembra che una risposta seccata ad un consiglio che la moglie di De Martino aveva dato sulle unghie.

Il tutorial di Belen non piace a Chiara Nasti

Visto il successo che ha riscosso il suo primo video tutorial dedicato al suo modo di truccarsi, Belen Rodriguez ha deciso di farne un altro direttamente dalle Maldive. Tra una tintarella e un tuffo, dunque, la conduttrice Mediaset ha trovato il tempo di mostrare ai suoi tantissimi followers i prodotti che utilizza per il suo make-up, e l'ha fatto con un filmato che è stato caricato nelle sue Instagram Stories.

Prima di congedare i fan, l'argentina ci ha tenuto a dare loro un consiglio sulla forma ideale che dovrebbero avere le unghie di tutte le donne: "Quando le lasciate lunghe, non fatele mai quadrate perché sono tamarre. Meglio tonde o a punta".

Il parere che la moglie di Stefano De Martino ha espresso su questo argomento così caro a tutto il genere femminile, non è andato giù ad una persona in particolare.

Sul profilo IG di Chiara Nasti, infatti, ieri sera è stata pubblicata una foto che altro non sembra che una risposta seccata a quello che Belen ha detto poche ore prima sempre in rete.

Mettendo in primo piano le sue unghie lunghe, rosse e soprattutto quadrate, l'influencer ha fatto sapere: "Così il f..k con questa forma, è molto più evidente".

A far pensare che questo commento piccato fosse rivolto alla Rodriguez, sono state principalmente le parole "Stai buona" che la napoletana ha aggiunto al suo sfogo.

Strana 'rivalità' tra Chiara e Belen

I siti di Gossip che in queste ore stanno riportando la notizia sulla frecciatina velenosa che la Nasti sembra aver lanciato alla Rodriguez, non danno delucidazioni in merito ad un eventuale antipatia passata che possa aver spinto la fashion blogger ad attaccare pubblicamente l'argentina.

Sta di fatto che Chiara non ha gradito il termine "tamarro" che Belen ha associato a chiunque sfoggi le unghie lunghe con la forma quadrata e, per difendere la "categoria", ha deciso di esporsi su Instagram per farlo presente a tutti.

Chissà se la presentatrice di "Tu si que vales" replicherà all'attacco che ha ricevuto alcune ore fa su una tematica apparentemente superficiale: quello che ha dato la showgirl sui social, infatti, altro non era che un parere personale su qualcosa che non dovrebbe far arrabbiare nessuno proprio perché proposto sotto forma di consiglio.