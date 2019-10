Le anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 25 ottobre rivelano come si svilupperanno le ultime vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Si indagherà sul colpevole dell'incidente di Aldo e i sospetti di Nicotera ricadranno inevitabilmente su Diego.

Anticipazioni Un posto al sole dal 21 al 25 ottobre: Raffaele preoccupato per Diego

Raffaele sarà in pena per Diego. Il ragazzo, infatti, potrebbe essere il responsabile dell'incidente che vedrà Aldo in fin di vita in ospedale.

L'avvocato, in seguito a una discussione con il giovane Giordano, verrà investito e sarà ricoverato. Nicotera sospetterà proprio di Diego, visti i precedenti e l'ossessione del ragazzo per Beatrice. Sarà stato davvero lui? La Landolfi indagherà sul caso e scoprirà l'infedeltà di Aldo Leone, mentre Eugenio sarà sempre più convinto della sua idea.

Diego sarà spaventato dal pensiero di essere stato lui a commettere il reato nei confronti di Aldo e valuterà la possibilità di costituirsi e raccontare come sono andati i fatti.

Intanto Beatrice sarà convocata in questura per una comunicazione che la riguarda, di cosa si tratterà? Raffaele cercherà di convincere il figlio a non peggiorare le cose, ma Diego sarà deciso a dare la sua versione dei fatti: la situazione per lui potrebbe prendere una piega davvero complicata. Gli inquirenti proseguiranno con le indagini ed effettueranno dei rilievi sulla macchina del Giordano, quale sarà l'esito degli esami?

Upas, trame settimana 21-25 ottobre: Vittorio chiede aiuto a Rossella

Vittorio nel frattempo comincerà a sospettare che Alex abbia scoperto la sua storia con Anita e chiederà consiglio a Rossella su come comportarsi. Il ragazzo, già provato per la fine della sua relazione, comincerà a sentirsi stressato anche per la nuova convivenza a casa Giordano. Sarà un momento particolare anche per Giulia che verrà spronata da Angela a prendere una posizione nei confronti di Dennis.

L'uomo infatti desidera stare con lei, ma vorrebbe una relazione aperta con la donna. Giulia comincerà a cercare dei nuovi modi per tenersi impegnata e non pensare troppo al suo compagno.

Marina e Fabrizio saranno sempre più vicini e innamorati. L'uomo avrà intenzione di proporle un viaggio insieme, ma l'imprenditrice non sa che è proprio lui l'artefice del delitto di cui è stato ingiustamente incolpato suo padre Arturo.

Tra Cerruti e il dottor Sarti ci sarà un piccolo equivoco: il vigile cercherà di tenere a distanza il dottore per i suoi tatuaggi, ma quest'ultimo penserà a tutt'altro. Nel frattempo Arianna sarà ancora indecisa se partecipare o meno alla giornata di riflessione in classe di Mimmo e Maurizio. Michele invece si preparerà al confronto impegnativo con i ragazzi.