Gli spoiler dello sceneggiato Il Segreto annunciano numerosi colpi di scena per i telespettatori. Negli episodi che probabilmente saranno trasmessi su Canale 5 tra novembre e dicembre 2019, ci sarà un riavvicinamento tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Castaneda (Loreto Mauleon). La sorella di Matias resterà immobilizzata su una sedia a rotelle, per aver riportato delle gravissime lesioni alle gambe durante le nozze del suo ex marito.

Il figlio del defunto Olmo nei capitoli numero 2.099 e 2.100, farà arrivare dalla Germania il dottor Carrillo, facendo credere alla sua ex moglie che potrà darle una cura. Purtroppo, però, il medico dopo essere stato corrotto con del denaro da Fernando, darà delle cattive notizie alla figlioccia di Francisca Montenegro. Ebbene sì, si tratterà di una messinscena, visto che Maria verrà ingannata sul suo reale stato di Salute.

La Castaneda non può più camminare, Fernando si sente in colpa

Il ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo nei prossimi episodi italiani, non porterà niente di buono. Il figlio del defunto Olmo proprio quando pronuncerà il fatidico “Sì lo voglio” con la sua amata Maria Elena Casado, assisterà ad una vera e propria strage. Quest’ultima esalerà l’ultimo respiro a causa dell’esplosione di una bomba. In seguito, alla deflagrazione dell’ordigno, le condizioni di salute di Matias e di Maria Castañeda saranno subito pessime.

Il marito di Marcela rischierà di rimanere senza l’occhio destro, per aver riportato un pericoloso batterio in grado di condurlo addirittura alla morte. Il locandiere, non avrà altra scelta oltre a quella di sottoporsi ad un’operazione che potrebbe farlo passare a miglior vita se non andrà bene. Mentre Matias riabbraccerà la moglie e la figlia Camelia, poiché il suo intervento avrà un esito positivo, Maria vivrà un vero inferno.

Dopo essere rimasta nel suo letto priva di sensi per diversi giorni, la giovane inizierà ad aprire gli occhi, ma a causa di numerose crisi verrà sedata dal dottor Zabaleta. La madre di Esperanza quando sarà completamente sveglia farà i conti con una struggente realtà: infatti, la figlia di Emilia e Alfonso si renderà conto di non riuscire a muovere le gambe, destando parecchia preoccupazione a Francisca e al nonno Raimundo.

Il medico dopo aver fatto a Maria delle visite più approfondite, farà sapere a Fernando e all’Ulloa che la sua paziente non potrà più tornare a camminare. La Montenegro non riuscendo a credere che la sua figlioccia rimarrà davvero immobilizzata a vita, vorrà farla visitare da altri specialisti, invece Fernando sarà scoraggiato. Il figlio del defunto Olmo si sentirà il responsabile dell’invalidità della Castaneda, visto che in diverse occasioni affermerà che se non avrebbe sposato Maria Elena non sarebbe accaduta tale disgrazia.

Il dottor Carrillo mente a Maria, Raimundo sospetta del Mesia

Con il suo atteggiamento, il Mesia dimostrerà di essere stato davvero coinvolto con l’attentato che ha ucciso sua moglie, mentre Maria cadrà in preda alla disperazione totale quando saprà di essere diventata paralitica. Nonostante ciò, la Castaneda cercherà di mostrarsi forte e coraggiosa in presenza di Esperanza e Beltran, promettendogli che presto tornerà ad essere quella di sempre. Successivamente la situazione si complicherà, nel momento in cui la sorella di Matias arriverà ad affermare di voler morire. La spiazzante volontà della donna farà prendere una decisione inaspettata a Fernando. L’uomo dopo essere riuscito a convincere la sua ex moglie ad andare a vivere con lui a La Habana, contatterà un neurologo per farla visitare. Si tratta del dottor Carrillo, che non darà nessuna speranza alla Castaneda per poter tornare a stare in equilibrio. Il medico ingannerà Maria sulle sue vere condizioni di salute, poiché verrà pagato dal Mesia per aver mentito alla sua amata come lui gli ha ordinato di fare. Nel frattempo, Francisca continuerà ad essere convinta che a rovinare le nozze di Fernando siano stati Severo e Carmelo, invece Raimundo e Irene penseranno che il mancato sposo abbia tratto dei benefici. Infatti, dopo essere rimasto vedovo, il Mesia non ha perso tempo per stare a stretto contatto con Maria. A questo punto l’Ulloa andrà a trovare la nipote per chiarire i suoi sospetti, e si arrabbierà quando verrà a conoscenza di non aver potuto ascoltare il referto diagnostico su Maria. Non appena Fernando si rifiuterà di svelargli l’identità dello specialista che ha visitato la Castaneda, l’ex locandiere continuerà a credere che sia stato lui a scatenare una catastrofe nel suo matrimonio per riavvicinarsi a sua nipote.