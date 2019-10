Quarto appuntamento con la nuova stagione di 4 Ristoranti, il cooking show "on the road" condotto da Alessandro Borghese. Nella puntata di oggi, martedì 15 ottobre, lo show approderà nella Riviera di Ulisse, per premiare il miglior ristorante gestito da marito e moglie.

Anticipazioni 4 Ristoranti: verrà premiato il miglior ristorante gestito moglie e marito

Anche stasera saranno quattro i ristoranti in sfida e tutti proverranno dalla meravigliosa cornice della Riviera di Ulisse, situata nella parte meridionale del Lazio.

Protagoniste saranno le attività a "conduzione familiare", precisamente quelle gestite da marito e moglie.

Di seguito l'elenco dei ristoranti in gara:

la Ricciola Saracena di Silvia , situata a Sperlonga (in provincia di Latina): un'osteria di mare, che ha una forte identità locale;

di , situata a Sperlonga (in provincia di Latina): un'osteria di mare, che ha una forte identità locale; la Lacocina di Popolla di Massimo , a Gaeta (Latina): ristorante di pesce, dall'atmosfera molto accogliente;

di , a Gaeta (Latina): ristorante di pesce, dall'atmosfera molto accogliente; il Bistrot 23 di Andrea , a Bella Farnia (Sabaudia, Latina): un meat and fish dalla cucina molto delicata;

di , a Bella Farnia (Sabaudia, Latina): un meat and fish dalla cucina molto delicata; La Tana degli Artisti di Rossella, Terracina (Latina): ristorante che basa il suo menù sulla cucina creativa.

Il vincitore si porterà a casa un assegno da 5mila euro, da poter investire nella propria attività.

L'appuntamento è per stasera, alle 21:15, su Sky Uno.