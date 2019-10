Secondo appuntamento con la nuova stagione di 4 Ristoranti, il cooking show condotto Alessandro Borghese. Dopo la "trasferta" ad Hong Kong, lo chef "rock & roll" approderà nuovamente in Italia, precisamente nel Gargano, per premiare il miglior ristorante di pesce della zona.

Anticipazioni 4 Ristoranti: il Gargano protagonista della 2^ puntata

Nella puntata di oggi, martedì 1° ottobre, Alessandro Borghese approderà nella bellissima Puglia, precisamente nel Gargano.

Ad attenderlo quattro ristoratori, che dovranno stupirlo con i loro piatti tipici a base di pesce. I ristoranti in gara sono:

il Ristorante Eden di Peschici, locale con vista sul mare che propone il meglio della tradizionale cucina pugliese:

il Camavitè, fish restaurant e lounge bar di Peschici, che offre il meglio ai propri clienti, dal pranzo alla cena;

Al Trabucco da Mimì, ristorante di Peschici che ha fatto veramente la storia della tradizione culinaria del Gargano;

, ristorante di Peschici che ha fatto veramente la storia della tradizione culinaria del Gargano; Il Capriccio di Vieste, uno dei wine bar più raffinati del Gargano, che propone piatti tipici della zona.

Queste sono solo alcune anticipazioni, l'appuntamento è per stasera, dalle 21:15, su Sky Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.