La sedicesima stagione di Grey's Anatomy (in onda in America dal 26 settembre 2019) stupisce ogni settimana di più. Nei primi tre episodi andati in onda in America abbiamo visto molti protagonisti abbandonare il Grey Sloan Memorial a causa di licenziamenti del tutto inaspettati. Il Medical Drama che per ben sedici stagioni ha abituato il suo pubblico a disastri, catastrofi, decessi e divorzi non smette di sconvolgere la trama.

Meredith Grey è stata licenziata da Miranda Bailey a causa della frode finanziaria portata avanti ai danni dell'ospedale. Oltre alla protagonista indiscussa, hanno abbandonato l'ospedale Alex Karev e Richard Webber, anch'essi licenziati dalla Bailey per aver favorito la Dottoressa Grey durante la frode finanziare. Tuttavia, grazie ad un inaspettato spoiler, un altro strutturato dell'ospedale più famoso di Seattle rischierebbe di abbandonare: Owen Hunt.

Grey's Anatomy 16: lo spoiler sul possibile del maggiore Hunt

Negli scorsi giorni, l'attrice Caterina Scorsone (Amelia Shepperd) ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva in compagnia di Kevin McKidd, il famoso interprete del Maggiore Hunt. Ad una prima occhiata sembrava non esserci nulla di strano. Tuttavia, gli occhi attenti dei fan del famoso Medical Drama hanno notato che l'attore non indossava più la divisa del Grey Sloan Memorial, bensì quella del Pac North.

Quest'ultimo è il nosocomio in cui lavorano attualmente Alex Karev e Richard Webber. La foto, che ha scosso non poco il fandom e che ha fatto il giro del mondo, è stata prontamente rimossa dall'attrice dal proprio profilo Instagram. Tuttavia, la notizia aveva già avuto portata mondiale e molta risonanza all'interno del fandom.

Owen Hunt: il trasferimento al Pac North

Il licenziamento dell'ex Maggior Hunt, tuttavia, era nell'aria.

Nelle prime puntate della sedicesima stagione, infatti, il chirurgo d'urgenza aveva ricevuto un ordine restrittivo da parte di Tom Koracick (ancora infatuato di Teddy) e per questo aveva deciso di concedersi una pausa dal lavoro per lasciare alla compagna Teddy Altman la possibilità di tornare a lavorare in seguito alla gravidanza del loro primo figlio. Nonostante, la sinossi della 16x05 facesse presagire una grande novità in arrivo per Owen Hun,t non ci si poteva di certo aspettare che lo stesso avrebbe potuto abbandonato le corsie del Grey Sloan Memorial per trasferirsi al Pac North.

Grey Sloan Memorial: l'ospedale nella bufera

In seguito al licenziamento di tre pilastri del medical drama (Meredith Grey, Alex Karev e Richard Webber) l'ospedale ha dovuto affrontare non pochi problemi: il Grey Sloan Memorial ha una forte carenza d'organico, deve gestire un'orda mediatica non indifferente scaturita dalla denuncia nei confronti del sistema sanitario nazionale ed, infine, ha subito un importante danno d'immagine.

L'abbandono dell'ospedale da parte di un altro dei pilastri del medical drama farebbe presagire un futuro alquanto complicato per tutti i protagonisti di Grey's Anatomy. Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprire come si dipanerà la trama del famoso medical drama americano.