Le anticipazioni della soap opera napoletana di Rai 3 Un posto al sole degli episodi che andranno in onda nei giorni che vanno da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre ogni sera alle 20:45 svelano non pochi colpi di scena. In particolare, Diego farà un incontro particolare che gli farà rivivere momenti dolorosi del passato, mentre Renato dovrà decidere cosa fare riguardo la sua relazione con Nadia. Di seguito, nei dettagli, gli episodi del 9, 10 e 11 ottobre.

Mercoledì 9 ottobre

Nella serata di mercoledì 9 ottobre, si assisterà ad un duro scontro tra Sebastiano ed Arturo. Mentre Renato e Nadia si riavvicinano, Susanna viene sorpresa da Niko e Ugo. Grazie all'aiuto di don Mario, Mariella e Guido si avvicinano alla verità che riguarda i problemi di Cinzia.

Giovedì 10 ottobre

Nella puntata del 10 ottobre, Renato non riesce a rinnegare il suo interesse per Adele, ma, nonostante questo, deve decidere cosa fare della sua relazione con Nadia.

Mentre Marina viene confortata da Fabrizio, quest'ultimo deve fare i conti con le accuse mossegli dallo zio. A caffè Vulcano, intanto, Diego fa un incontro particolare che gli farà ricordare momenti difficili e dolorosi del suo passato.

Venerdì 11 ottobre

Nell'episodio di venerdì 11 ottobre, l'ultimo della settimana, Diego continua i suoi appostamenti per controllare Beatrice di nascosto. Nel frattempo, Giulia, coinvolta nei problemi di Renato e Nadia, cerca di capire le ragioni della scelta di quest'ultima.

Marina, invece, si trova di fronte a un bivio: non sa se portare avanti o meno l'azione legale a favore della riabilitazione del buon nome di suo padre.

Gli episodi precedenti del 7 e 8 ottobre

La settimana era già iniziata con due episodi altrettanto ricchi di colpi di scena, quelli di lunedì 7 e martedì 8 ottobre. In queste due puntate si è visto come la relazione di Marina con Fabrizio è stata causa di attriti molto gravi nella famiglia Rosato e come Vittorio sia stato ancora una volta deluso dai comportamenti di Alex.

Giulia, invece, avrebbe voluto dare una svolta al suo rapporto con Denis, ma il consiglio dell'amica Ornella l'ha messa maggiormente in confusione. Alex, la maggiore delle sorelle Parisi, sarebbe voluta tornare assieme a Mia nella casa dove avevano abitato in precedenza, ma la sorellina si è rifiutata mettendola in seria difficoltà. Neppure la visita di Silvia l'ha fatta ragionare e convincere che rimanere a palazzo Palladini, dove le due sorelle avevano trovato il calore di una famiglia, sarebbe stata la cosa migliore per entrambe.

Infine, Mariella ha preso molto a cuore la situazione di Cinzia decidendo così di occuparsi in prima persona della sua morosità dal momento che Guido non è stato capace di farlo.