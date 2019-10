Dovrebbero iniziare a breve le riprese della nuova edizione di Pechino Express, perciò in rete si rincorrono le indiscrezioni sui personaggi famosi che comporranno il cast di quest'anno. Stando a quello che riporta "361Magazine", sarebbe certa la partecipazione di Ignazio Moser, in coppia con il cugino, e di Soleil Sorgé. La ragazza, però, non dovrebbe partire per l'Asia con Jeremias Rodriguez: i due, infatti, si sarebbero lasciati dopo 8 mesi insieme.

Le ultime news sul cast di Pechino Express

È prevista per metà ottobre la partenza per l'Asia del cast dell'edizione di Pechino Express che sarà trasmessa su Rai 2 nel 2020: sono tanti i personaggi famosi che il web sta accostando al game show d'avventura.

Il sito "361Magazine", in particolare, sostiene che due ragazzi legati alla famiglia Rodriguez sarebbero già certi di prendere parte al reality condotto da Costantino della Gherardesca.

Ignazio Moser, per esempio, avrebbe accettato di mettersi alla prova nel difficile programma Rai in coppia con il cugino Moreno: la bella Cecilia, fidanzata dell'ex ciclista da quasi due anni, resterà in Italia e lo seguirà tramite la televisione.

Un'altra ragazza che sarebbe in procinto di partire alla volta dell'Oriente (l'anno prossimo il format si snoderà tra la Thailandia, la Cina e la Corea), è Soleil Sorgé. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, si dice che cercherà di vincere il difficoltoso reality insieme ad una persona che non è Jeremias Rodriguez: il fatto che la giovane stia per partecipare a Pechino Express senza l'argentino, sembra confermare i tanti Gossip che circolando di recente su una loro rottura definitiva.

Forse un nuovo reality nel destino di Ignazio e Soleil

La possibile partecipazione di Ignazio Moser e Soleil Sorgé alla nuova edizione di Pechino Express, riaccende i riflettori di tutti i media su questi due ragazzi che in passato si sono fatti notare in format simili. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha esordito sul piccolo schermo un paio d'anni fa come inquilino del Grande Fratello Vip 2: è proprio nella Casa più spiata d'Italia, che lo sportivo ha conosciuto e si è innamorato della sorella di Belen (che, per amor suo, ha lasciato davanti a tutti Francesco Monte).

L'infuencer di origini americane, invece, ha debuttato in Tv a Uomini e Donne: la ragazza è stata prima corteggiatrice e poi scelta di Luca Onestini qualche anno fa. Quando il giovane ha partecipato al GF Vip, la sua fidanzata è finita sulle copertine di tutti i giornali di gossip per la relazione che ha iniziato con Marco Cartasegna, anche lui ex tronista. La scorsa primavera, poi, Soleil è entrata a far parte del cast dell'Isola dei Famosi: è proprio in Honduras che la Sorgé ha incontrato Jeremias Rodriguez, con il quale ha fatto coppia fissa fino a poche settimane fa.