Nono appuntamento con Bake Of Italia, il cooking show sul mondo della pasticceria condotto da Benedetta Parodi. Per l'appuntamento di oggi, venerdì 25 ottobre, i concorrenti dovranno affrontare una prova in esterna: a Vignola. Non è prevista la presenza di un quarto giudice speciale.

Bake Off Italia, anticipazioni: puntata dedicata alla campagna

Come ogni settimana, la puntata del cooking show sarà a tema e oggi, 25 ottobre, sarà dedicata interamente alla campagna.

Per questo motivo i pasticcieri amatoriali affronteranno una delle tre prove in esterna a Vignola (in provincia di Modena). La cittadina, di poco più di 25mila abitanti, è conosciuta anche per la sua ciliegia a Indicazione geografica protetta e questo frutto sarà il vero protagonista dei dolci che verranno realizzati dai concorrenti, che per procurarselo dovranno proprio coglierlo dall'albero.

A fine puntata i giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara dovranno decidere a chi assegnare il grembiule blu e chi, purtroppo, mandare a casa.

Settimana scorsa l'eliminata è stata Alice, mentre il grembiule blu è andato a Martina. L'appuntamento è per le 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming sulla piattaforma DPlay.