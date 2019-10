La puntata di oggi 25 ottobre di Uomini e donne è dedicata al trono classico. I giovani tronisti Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino restano però in panchina per tutta la puntata perché viene dato ampio spazio al confronto finale fra Pago e Serena Enardu, coppia protagonista del programma televisivo appena terminato su Canale 5 Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi, ospite anche lei oggi del programma di Maria De Filippi.

Un confronto doloroso, ma inevitabile

Il viaggio nei sentimenti di Serena e Pago è stato molto particolare e travagliato ed ha portato alla fine di una relazione durata 6 anni. La padrona di casa, Maria De Filippi ha dunque deciso di dedicare al loro confronto finale tutto lo spazio della puntata di oggi, lasciandoli liberi di indagare per un'ultima volta le motivazioni che hanno portato alla fine della loro love story.

A spingerli ad intraprendere il percorso televisivo era la volontà da parte di Serena di comprendere fino in fondo la natura dei suoi sentimenti e capire se ormai il suo rapporto con Pago fosse riconducibile all'abitudine e quotidianità oppure se si potesse ancora parlare di amore. Durante le prime puntate avevamo visto Serena avvicinarsi al single Alessandro. L'aver vissuto con leggerezza il programma ed essersi sentita finalmente libera ha portato Serena a fare un percorso di introspezione che l'ha portata a capire di non essere più innamorata del compagno, ma ancora durante il falò finale della trasmissione la giovane sarda ha avuto difficoltà nel comunicare a Pago la sua decisione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Nonostante i due fossero usciti separati dal falò alcuni messaggi inviati da Pago a Serena sembrano voler testimoniare da parte sua la volontà di ricominciare il rapporto ma ancora oggi in puntata Serena ribadisce l'impossibilità di tornare insieme. Finalmente in questo confronto che sembra davvero essere l'ultimo Serena ammette di non provare più amore nei confronti del compagno che rassegnato e in parte deluso accetta la situazione.

La puntata termina con i due che ancora discutono sulla loro storia e sui loro sentimenti questo ci fa pensare che la loro storyline potrebbe occupare ancora parte della puntata di Uomini e donne prevista per lunedì prossimo 28 ottobre.

Indiscrezioni sul tronista Giulio

Dovremmo quindi attendere ancora per avere una spiegazione riguardo le indiscrezioni e i pettegolezzi che spopolano sul web in questi giorni e che riguardano il tronista Giulio.

Sembrerebbe infatti che la corteggiatrice di Giulio, Veronica, ex tentatrice di Alex Belli a Temptation Island 2019 Vip, sia stata avvistata a cena con un amico del Raselli

Immediate le accuse sul web a Giulio e alla sua corteggiatrice di essere già d'accordo di frequentare il programma insieme e di uscire insieme al termine. Dunque lunedì 28 ottobre il tronista avrà presumibilmente una bella gatta da pelare e ci si aspetta di vedere una segnalazione in tal senso durante la trasmissione.

Vedremo se la proverbiale dialettica del bel Giulio lo aiuterà anche in questa situazione. Non ci resta che attendere!