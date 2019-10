Nuovo spazio dedicato alla mini serie televisiva L’Isola di Pietro 3 con nuovi casi da risolvere, e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset per sei settimane consecutive. Nel terzo appuntamento in onda venerdì 1° novembre 2019, comincerà ad esserci una svolta nella vita di Elena Sereni (Chiara Baschetti). Il cuore della figlia del pediatra Pietro inizierà a battere per il nuovo vicecommissario Valerio Ruggeri (Francesco Arca), verso cui non nutriva affatto simpatia dopo averlo conosciuto. I due colleghi di lavoro pur avendo dei modi di fare completamente diversi, si renderanno conto di provare una reciproca attrazione fisica.

Anticipazioni della terza puntata: passione tra Elena e Valerio

Le anticipazioni del terzo episodio della fiction diretta da Umberto Carteni e ambientata sull'isola sarda di Carloforte, che verrà trasmesso su Canale 5 alle 21:20 il 1° novembre 2019, dicono che le autorità continueranno a mobilitarsi senza sosta per scoprire chi ha ucciso Chiara Spanu. A quanto pare dietro il delitto si nasconderanno molte persone: nonostante ciò, la verità non verrà ancora a galla ed i sentimenti prenderanno il sopravvento.

Intanto, Diego in preda alla gelosia farà di tutto per far allontanare la sua amata Caterina da Leonardo. Il Marra avrà il timore che il nuovo insegnante di surf della sua fidanzata nasconda qualcosa di oscuro. Successivamente Valerio ed Elena troveranno una nuova pista su Stefano Orrù. Nel contempo Leonardo e Caterina si avvicineranno sempre di più, poiché il piano di Diego per separarli non andrà a buon fine.

Pietro invece starà accanto ad Ilaria con l’obiettivo di riuscire a scoprire qual è il segreto che non vuole condividere con i suoi familiari. Proprio quando le ricerche daranno i loro frutti, scoppierà una passione improvvisa tra Elena e Valerio. Per concludere, precisamente nel momento in cui il pediatra Sereni sarà procinto di far venire alla luce una scottante verità sulla famiglia Orrù, il nuovo sospettato tenterà di darsi alla fuga.

Riassunto del primo episodio

Venerdì 18 ottobre 2019 i telespettatori hanno avuto la possibilità di guardare la prima puntata della terza stagione. Elena e Caterina dopo aver passato parecchio tempo ad Houston, hanno rimesso piede nell'isola sarda. Quest’ultima ha fatto sapere al nonno Pietro di essersi sottoposta ad un intervento agli occhi, e di essere in attesa di scoprire se riuscirà a recuperare la vista.

La giovane purtroppo ha ritrovato il fidanzato Diego cambiato, visto che con i suoi strani atteggiamenti ha dato l’impressione di nascondere qualcosa. Quest’ultimo inoltre si è lasciato alle spalle il suo passato, iniziando a lavorare in commissariato. Pietro si è reso protagonista del primo gesto eroico. Il dottor Sereni durante una corsa sulla scogliera in compagnia del fedele cane Mirto, ha salvato una neonata dalle fiamme di un terribile incendio.

Sono partite subito le indagini della polizia per scoprire chi è la madre della bambina abbandonata in un cantiere navale, e che ha rischiato di morire per mano di qualche essere meschino. Elena intanto ancora provata per aver perso l’amato Alessandro, non si è trovata bene a lavorare con il nuovo vicequestore Valerio Ruggeri, appena arrivato da Roma. L’operazione che ha subito Caterina in America ha dato il risultato sperato, visto che dopo essersi tolta la benda dagli occhi ha appreso di riuscire finalmente a vedere. Nonostante ciò, Diego ha continuato ad essere sempre più freddo nei confronti della nipote di Pietro.