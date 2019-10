Settimo appuntamento con Bake Off Italia, il cooking talent condotto da Benedetta Parodi e con Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara nelle vesti di giudici. Nell'appuntamento di oggi, venerdì 11 ottobre, i concorrenti si troveranno davanti tre giudici molto speciali: direttamente dallo show di Real Time "Cortesie per gli ospiti" arriveranno Csaba della Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi.

Anticipazioni: Csaba giudice per una sera

Il cerchio si stringe all'interno della rosa di concorrenti di Bake Off Italia, dopo l'auto-eliminazione di settimana scorsa di Mariangela (la donna ha abbandonato per problemi di salute), sono ben dieci i pasticcieri amatoriali che stanno proseguendo la gara per accaparrarsi il primo posto di questa settima edizione.

Novità di quest'anno, il quarto giudice speciale presente eccezionalmente in alcune puntate e in quella di stasera ce ne saranno ben tre: infatti dal mondo di "Cortesie per gli ospiti" arriveranno Csaba Dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valluzzi.

I protagonisti del programma, arrivato alla sua undicesima edizione, incontreranno e giudicheranno i concorrenti nelle tre prove: creativa, tecnica e a sorpresa.

Chi sarà l'eliminato? Chi invece riuscirà a conquistare il tanto bramato grembiule blu? L'appuntamento è su Real Time, a partire dalle 21:10.