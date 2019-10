Oggi, lunedì 14 ottobre, inizia una nuova settimana di Uomini e donne. Il dating show, come sempre, riserverà tante sorprese, a partire da Gemma Galgani alle prese con Jean Pierre, fino ad arrivare a Riccardo Guarnieri, sempre più in crisi a causa della conoscenza tra Ida Platano e Armando Incarnato.

Uomini e Donne, anticipazioni, Ida: 'Negli uomini manca coraggio'

La puntata odierna di Uomini e Donne inizierà, come di consuetudine, con i battibecchi tra Gemma e Tina Cipollari.

Intanto, la dama torinese, sta proseguendo la conoscenza con Jean Pierre: chissà se il loro rapporto è evoluto in qualcosa di più o se è ancora una semplice amicizia.

Nel mentre Armando Incarnato sta proseguendo la conoscenza con Ida Platano e Veronica Ursida. Le dame non sono pienamente soddisfatte di questa situazione. Secondo la dama bresciana "negli uomini manca coraggio", visto che Armando non sa quello che vuole.

Veronica, invece, sarebbe anche disponibile a tagliarsi fuori. Per questo atteggiamento, Armando viene anche criticato dagli altri cavalieri.

Parallelamente Riccardo è molto amareggiato per ciò che sta facendo Ida, per questo dichiara: "Forse mi aspettavo qualcosa da parte tua che non è mai arrivato". Riusciranno a risolvere la situazione? La risposta arriverà nella nuova puntata di Uomini e Donne, a partire dalle 14:45 su Canale 5.