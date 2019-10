Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. L'argomento del giorno trattato da Federica Panicucci è stato il rapporto tra personaggi famosi e vip. Per l'occasione in studio la conduttrice ha chiamato un parterre di ospiti molto folto tra giornalisti, paparazzi e volti dello showbiz. Tra questi era presente anche Riccardo Signoretti che ha lanciato in diretta un vero e proprio scoop su Al Bano e Romina Power.

Federica Panicucci, spinta dalla curiosità, in più occasioni ha cercato di farsi svelare alcuni scoop di Gossip da Riccardo Signoretti. Poi ha mandato in onda per i suoi telespettatori due copertine della rivista NuovoTv e Nuovo che saranno in uscita tra qualche giorno. In merito alla seconda rivista la copertina ritraeva Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso, così il giornalista ne ha approfittato per svelare alcuni aneddoti legati all'intervista sull'artista statunitense.

Romina Power: chiude ad un possibile ritorno di fiamma con il suo ex marito

Riccardo Signoretti per il prossimo numero di Nuovo ha intervistato Romina Power. In merito all'artista stunitense il direttore ha svelato un retroscena: "Albano e Romina insieme non li vedrete più". Il giornalista non ha rivelato a cosa si riferisse l'affermazione pronunciata dalla cantante. Dunque, non è dato sapere se l'estratto si riferisca ad una domanda in particolare o alla sua attuale situazione sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Albano Carrisi

Per capire meglio di cosa parlasse la cantante italo-americana non resta che attendere l'uscita della rivista. Qualora venisse confermato che la risposta di Romina fosse sul gossip che la vede da sempre coinvolta con il suo ex marito, la notizia potrebbe non piacere affatto ai fan. Da sempre, infatti, molti sostenitori del duo sperano in un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi più amati del mondo dello spettacolo.

Prima di concludere il capitolo legato alla cantante italo-americana, Riccardo Signoretti ha speso delle belle parole per la Power: "Romina di solito si arrampica sugli specchi rispondendo ad altre domande, ora invece si è aperta".

Sanremo 2020: Al Bano e Romina forse in gara

Nel salotto di Mattino 5 si è parlato anche di una possibile presenza di Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020. Stando alle dichiarazioni di Signoretti, i due artisti potrebbe rimettersi nuovamente in gioco.

Ad aprire l'ipotesi di un ritorno sul prestigioso palco dell'Ariston, ci aveva già pensato Carrisi. Il cantante pugliese, tramite una recente intervista per Di Più, aveva ammesso che era tutto in ballo. Per averne la conferma, bisogna solo attendere la risposta di Romina Power in quanto la statunitense non ha mai amato le competizioni.