Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e donne. La puntata di oggi, martedì 1° ottobre, sarà particolarmente incentrata su Ida Platano e sul continuo tira e molla con l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Spazio anche ad Anna Tedesco e alla conoscenza con Paolo.

Uomini e Donne, anticipazioni, Ivan su Ida: 'Sta male'

Puntata nuovamente incentrata sulla figura di Ida Platano. La dama si ritroverà al centro dello studio, insieme a Valentina F. e ai cavalieri Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Ivan.

Non è dato sapere se tutt'e due le dame escano con tutt'e tre i cavalieri, cosa alquanto improbabile, ma tra i protagonisti sfocerà un'accesa discussione. Valentina F. e Riccardo saranno contro Armando: il cavaliere tarantino lo accuserà di mettersi sempre in mezzo alle sue conoscenze. Tina, invece, si arrabbia contro Guarnieri, perché mette sempre in mezzo Ida per stare al centro dell'attenzione.

Ida non riesce a sostenere la situazione, per questo scappa nel backstage a sfogarsi e a piangere. Scontro anche tra Anna Tedesco e la sua nuova conoscenza Paolo. La dama lo accusa di non essere molto presente nella sua vita.

Per il resto, l'appuntamento è dalle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.