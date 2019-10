Ieri, lunedì 30 settembre, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island Vip. I telespettatori hanno assistito a diversi colpi di scena e in particolare al falò di confronto tra Anna e Stefano. La donna è andata su tutte le furie vedendo i video del suo fidanzato, mentre quest'ultimo ha poi riferito di essere stato sempre in buona fede. Alla fine, i due hanno abbandonato insieme il programma delle tentazioni. Chi si fosse perso la messa in onda del reality in tv, potrà rivedere la replica attraverso il portale Mediaset Play o Witty Tv.

Temptation Island Vip, dove vedere la replica online in streaming

Tutti coloro che si fossero persi l'appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island Vip, potranno riguardarla attraverso il sito online Mediaset Play. La piattaforma in questione è messa a disposizione per tutti gli utenti dall'ente televisivo Mediaset. Al suo interno si possono trovare una moltitudine di programmi e film già andati in onda.

Per poter rivedere le repliche dell'appuntamento con l'isola delle tentazioni o di qualsiasi altro programma, basterà iscriversi al portale attraverso la propria mail e aggiungere poi la password. Le credenziale dovranno poi essere ricordate per tutti gli accessi che seguiranno.

Per usufruire del servizio non si dovrà pagare alcuna somma, basterà essere in possesso di una connessione ad internet a cui potersi collegare.

E' inoltre possibile scaricare l'apposita applicazione sul proprio smartphone o tablet, sia iOS che Android, in modo tale da avere sempre a disposizione tutte le trasmissioni preferite e poterle riguardare in completa mobilità, in qualsiasi occasione. Oltre al sito in questione, la replica di Temptation è disponibile anche su Witty Tv. Anche in questo caso bisognerà effettuare una breve registrazione prima di iniziare utilizzare il servizio.

Anticipazioni Temptation Island Vip quinta puntata

Lunedì 7 ottobre tornerà l'appuntamento con l'isola delle tentazioni. Come anticipato alla fine della messa in onda, le coppie rimaste affronteranno il falò di confronto dopo aver trascorso i weekend da sogno. Alex Belli scapperà dal falò per andare da Delia. Non si sa ancora se riuscirà ad incontrarla o se gli operatori riusciranno a fermarlo in tempo.

Pago sarà sempre più deluso dall'atteggiamento della sua fidanzata, che continuerà ad avvicinarsi ad uno dei single presenti nel villaggio. Per scoprire se gli ultimi protagonisti rimasti lasceranno insieme il reality o separatamente, non resta che attendere la quinta puntata.