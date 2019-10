L'appuntamento odierno, di venerdì 25 ottobre, di Uomini e donne verrà dedicato interamente a Temptation Island Vip. Ospiti in studio la, ormai, ex coppia composta da Pago e Serena Enardu. Interverrà anche la conduttrice del docu-reality, Alessia Marcuzzi.

Uomini e Donne, anticipazioni: Pago e Serena Enardu in studio

Nello studio del dating show ci sarà un confronto tra Serena Enardu e Pago. I due hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island Vip e dopo una storia durata ben sette anni, hanno deciso di separarsi.

Il tutto è avvenuto, principalmente, a causa dell'avvicinamento dell'ex tronista di Uomini e Donne al single Alessandro.

Oggi il cantante ammetterà che sta facendo di tutto per dimenticare ciò che è successo e che allo stesso tempo non prova rabbia nei confronti della Enardu, anzi, non l'ha nemmeno provata mentre si trovava all'interno del villaggio dei fidanzati.

A ogni modo, tra i due ci sarà uno scontro accesissimo, dove l'ex coppia continuerà a mettere in discussione quello che c'è stato tra loro, ma soprattutto ciò che è successo all'interno dei villaggi.

Questo e altro ancora nel trono classico di Uomini e Donne, a partire dalle 14:45 su Canale e in contemporanea streaming su Mediaset Play.