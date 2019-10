Le trame della serie televisiva spagnola Una vita continuano ad essere abbastanza movimentate. Negli episodi che il pubblico vedrà sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, il parroco Telmo Martinez (Dani Tatay) sarà messo a dura prova. La nuova arrivata Alicia Villanueva (Virginia Mora-Figueroa) dopo aver spinto Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) a rilasciare una testimonianza contro il prelato, farà un passo indietro.

La forestiera essendo una donna senza scrupoli, non appena Samuel Alday (Juan Gareda) la minaccerà di morte, farà una richiesta del tutto inaspettata a Telmo per farlo cadere nella tentazione. Il sacerdote pur essendo follemente innamorato della cugina di Celia, rimarrà fedele al suo abito sacerdotale, pur sapendo che avrebbe potuto smascherare il figliastro di Ursula una volta per tutte.

Lucia crede di essere stata abusata dal Martinez, gli Alvarez Hermoso dubitano di Alicia

Gli spoiler delle prossime puntate italiane sono davvero clamorosi, poiché la vita del parroco Telmo subirà una svolta in negativo.

Il sacerdote per far allontanare Lucia da Samuel inizierà addirittura a mettere in dubbio la sua vocazione. Tutto comincerà quando la Alvarado plagiata dall’Alday e da Alicia Villanueva si convincerà che il Martinez abbia abusato di lei, pur non avendo nessun ricordo del momento in cui si è ritrovata con l’uomo nello stesso letto. A mettere il bastone tra le ruote a Telmo sarà soprattutto la new entry, che corrotta da Samuel con del denaro, farà credere alla cugina di Celia che il prete si sia approfittato di lei in passato, per convincerla a denunciarlo.

La parente degli Alvarez Hermoso anche se avrà dei dubbi, testimonierà contro il sacerdote in un processo ecclesiastico. Telmo pur trovandosi in una situazione compromettente stringerà un accordo con il priore Espineira, che lo farà ritornare di nuovo ad Acacias 38 scatenando la furia del minore degli Alday. Nel contempo Alicia troverà ospitalità a casa di Celia e Felipe, e racconterà un’altra menzogna, dato che fingerà di essere un’esperta di arte.

Samuel caccia la Villanueva, Telmo riceve una proposta indecente

L’Alvarez Hermoso dopo aver controllato tutti i movimenti di colei che dice di essere amica di Lucia, si accorgerà che si sta prendendo gioco di tutti. La Villanueva ovviamente quando capirà che i parenti della Alvarado stanno sospettando di lei, avviserà Samuel. Quest’ultimo non darà nessun aiuto alla sua nuova complice, dal momento che la costringerà ad andarsene dal paese iberico immediatamente per non ostacolare il suo piano.

Il figliastro di Ursula infatti vorrà convolare a nozze con Lucia al più presto possibile, per poter mettere le mani nell’eredità del marchesi di Valmez. Alicia non accetterà le condizioni imposte dall’Alday, dato che oltre a trattenersi ad Acacias 38 incontrerà il Martinez. La forestiera per la prima volta si dirà disposta a far sapere a Lucia di essere stata ingaggiata da Samuel, per accusare Telmo.

Alicia per poter far cambiare idea alla Alvarado sul conto del parroco, inviterà lo stesso a concedersi a lei. Il Martinez rifiuterà la proposta indecente della Villanueva, che pur essendo stata respinta sottolineerà al parroco che loro due anni prima hanno già avuto dei rapporti intimi. Alicia per far cedere il rivale dell’Alday cercherà di fargli capire che non commetterà nessun peccato facendo l’amore con lei, precisandogli che il signore lo perdonerà, poiché agendo in tale maniera sottrarrà Lucia dalle grinfie di Samuel.