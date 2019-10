Il percorso verso i Live della tredicesima edizione di X Factor prosegue e nell'appuntamento di oggi, giovedì 10 ottobre, Mara Maionchi e Malika Ayane saranno chiamate a scegliere, rispettivamente, i concorrenti per le categorie degli Over e degli Under Uomo, da far accedere agli Home Visit. Il concorrente più atteso è Nuela, che durante le Audition ha conquistato tutti con il suo inedito "Carote".

X Factor, 2^ puntata Bootcamp: Nuela in corsa per gli Home Visit

Stasera, 10 ottobre, dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) andrà in scena la seconda parte dei Bootcamp di X-Factor. Quest'anno le quattro categorie sono state assegnate da Alessandro Cattelan e a Malika Ayane e Mara Maionchi sono state affidate, rispettivamente, gli Under Uomo e gli Over.

Ogni giudice dovrà scegliere cinque concorrenti da portare nella fase degli Home Visit.

Tra i concorrenti più attesi, per la categoria degli Under Uomo, c'è Nuela, il cantante che durante la fase delle Audition ha conquistato giudici e pubblico con il suo inedito dal titolo Carote.

Gli Home Visit si terranno, per tutte le categorie, a Berlino, quindi per scoprire chi potrà accedervi, non resta che aspettare la nuova puntata del talent targato Sky, a partire dalle 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Sky Go e Now Tv.