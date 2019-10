Stasera 3 ottobre, su Sky Uno, andrà in onda la prima parte dei Bootcamp della tredicesima edizione di X Factor, il talent condotto da Alessandro Cattelan. Grazie a questa scrematura, soltanto cinque concorrenti, per ogni categoria, potranno accedere alla fase degli Home Visit. I primi giudici sottoposti alla scelta saranno Samuel e Sfera Ebbasta.

Anticipazioni X Factor, Bootcamp: in scena i Gruppi e le Under Donna

I Bootcamp di X Factor andranno in scena dal palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Come di consuetudine, ci sarà la tanto temuta "Sfida delle sedie". I concorrenti che, per ogni categoria, riusciranno a conquistare una delle cinque tanto bramate sedie, avrà la possibilità di accedere all'ultima fase di selezione, quella degli Home Visit; quella che precede i Live, che inizieranno dal 24 ottobre e andranno in onda dalle Candy Arena di Monza (vista l'inaccessibilità del Teatro Ciak di Milano).

I primi giudici ad affrontare i Bootcamp saranno Samuel (con i Gruppi) e Sfera Ebbasta (per le Under Donna). Per scoprire quali artisti riusciranno a conquistare il loro gusto, non bisogna far altro che seguire la nuova puntata, in onda dalle 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Sky Go e Now Tv.