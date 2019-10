Finalmente ci siamo: manca una settimana all'inizio della terza stagione de L'Isola di Pietro 3, in partenza venerdì 18 ottobre su Canale 5. La fiction con protagonista il cantante Gianni Morandi, tornato alla recitazione dopo diverso tempo, ha riscosso un ottimo successo sulle reti Mediaset. Tutto grazie agli avvincenti temi toccanti tra cui la famiglia, l'amore ed un mistero da risolvere. Gli spoiler della 1^ puntata in onda venerdì 18 ottobre alle ore 21.25 su Canale 5, rivelano che il dottor Sereni salverà una neonata da un incendio, che darà inizio ad una lunga indagine.

L'Isola di Pietro 3, prima puntata: il dottor Sereni trova una neonata

Nuovi colpi di scena in arrivo per gli amanti della fiction ambienta a Carloforte. Le anticipazioni de L'Isola di Pietro 3, riguardanti la prima puntata di venerdì 18 ottobre annunciano importanti novità. Scendendo nel dettaglio, Elena e sua figlia Caterina (Alma Noce) torneranno da Houston, dove l'adolescente si è sottoposta ad un intervento agli occhi.

Intanto la ragazza attenderà di levare le bende con ansia crescente mentre dovrà fare i conti con il cambiamento di comportamento del suo fidanzato Diego (Erasmo Genzini). Proprio quest'ultimo sembrerà nasconderle un segreto. D'altro canto Elena cercherà di fare di tutto per venire a capo del giallo della neonata salvata dal padre durante un incendio. Ma la figlia del dottor Sereni non si troverà a proprio agio insieme a Valerio Ruggeri, il nuovo vicequestore arrivato in sostituzione del povero Alessandro.

Trama terza stagione della fiction con Gianni Morandi

Nel corso della terza stagione della fiction con protagonista Gianni Morandi, Elena dovrà fare i conti con un grave lutto. Infatti, la precedente edizione si era conclusa con la scomparsa di Alessandro, il suo compagno. Inoltre si troverà a fronteggiare alcuni problemi legati ad una gravidanza a rischio. Fortunatamente tutto andrà per il meglio, in quanto la madre di Caterina darà alla luce uno splendido maschietto, che chiamerà Tobia.

Nonostante tutto, la figlia del dottor Sereni supererà il dolore grazie alla vicinanza di Caterina. Proprio per quest'ultima ci saranno importanti novità di recuperare la vista mentre Diego vorrà intraprendere la carriera all'interno della polizia di Carloforte.

Ma i colpi di scena per la terza stagione non sono finiti qui, in quanto il dottor Sereni troverà una neonata abbandonata sulla scogliera durante una corsa mattutina con il suo fedele Mirto.

Elena ed il nuovo commissario Valerio Ruggeri (Francesco Arca), a questo punto, si metteranno a capofitto per trovare la madre della sfortunata creatura. Tutte le indagini punteranno il dito sulla primogenita di Chiara Spanu, al momento scomparsa.