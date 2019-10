Ultima puntata, per quanto riguarda le selezioni, della tredicesima edizione di X Factor. Stasera, 17 ottobre, i 20 concorrenti delle quattro categorie, affronteranno la fase degli Home Visit nella città di Berlino e solo qui verrà formata la rosa dei 12 che parteciperà alla fase dei Live in onda da giovedì prossimo, 24 ottobre, dalla X Factor Arena sita quest'anno a Monza. Ospite degli Home Visit la cantante LP.

X Factor, anticipazioni: LP ospite della puntata

Oggi, 17 ottobre, si svolgerà la fase degli Home Visit di X Factor 13. Per l'occasione Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel, porteranno i concorrenti delle proprie categorie a Berlino. Quest'anno per la prima volta, da quando il programma è approdato su Sky Uno, sarà presente anche il conduttore, ovvero Alessandro Cattelan.

Per ciascuna delle quattro categorie in gara, Under Uomo, Under Donna, Over e Gruppi, verranno scelti tre concorrenti che approderanno alla fase del live, che si svolgeranno a partire da giovedì prossimo 24 ottobre.

Ospite della puntata di stasera la cantante LP.

Per quanto riguarda gli Home Visit, l'appuntamento è per stasera a partire dalle 21:15 su Sky Uno e in contemporanea straming su Sky Go e Now Tv.