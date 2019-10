Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti ciò che accadrà nella settimana che va dal 20 al 26 ottobre. Nel corso dei prossimi episodi, i fan della soap iberica, assisteranno al ritorno di due personaggi molto amati. Gracia infatti, dopo la sua lunga assenza, farà ritorno in paese con la piccola Belen, mentre Maria Castaneda si ritroverà faccia a faccia con Fernando Mesia proprio nella piazza di Puente Viejo. L'uomo non ritornerà da solo, ma con la giovane fidanzata Maria Elena.

Intanto, si starà per compiere la vendetta di Antolina la quale, dopo essere stata smascherata da Juanote, se la prenderà con Elsa, facendola arrestare per adulterio.

Spoiler dal 20 al 26 ottobre: Fernando ritorna a Puente Viejo in compagnia di Maria Elena

Continueranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i numerosi fan della soap ideata da Aurora Guerra.

Severo continuerà a tenere nascosto il fatto di avere seri problemi economici, e non rivelerà nemmeno a Carmelo di aver richiesto e ottenuto un prestito da Prudencio. Al momento, il Santacruz non sarà ancora riuscito a saldare nessuna rata del prestito e si convincerà che dietro i suoi guai ci sia lo zampino di donna Francisca. Quest'ultima intanto, consegnerà a Maria una falsa lettera di Roberto e la Castaneda, in cerca di un luogo silenzioso in cui leggere le parole dell'amico, si recherà nella piazza di Puente Viejo dove, a sorpresa, si ritroverà di fronte a Fernando Mesia.

Si verrà a sapere inoltre che l'uomo, non giungerà solo, ma accompagnato dalla giovane e ricchissima fidanzata Maria Elena Casado de Brey.

Il Segreto, anticipazioni al 26 ottobre: Antolina fa arrestare Elsa, Gracia ritorna con Belen

Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 20 al 26 ottobre, svelano che a Puente Viejo farà il suo ritorno anche Gracia. La moglie di Hipolito dopo essere stata a lungo lontana, ritornerà a casa con la piccola Belen.

Dolores, non sapendo di trovarsi di fronte alla nipotina, insulterà la neonata proprio sotto gli occhi di Marcela e Matias. Maria Elena intanto, insisterà con Fernando per andare a conoscere donna Francisca, la quale non prenderà affatto bene il ritorno dell'uomo. Dopo essere riuscito a smascherare Antolina, Isaac riuscirà a convincere Elsa ad andare a vivere con lui. La Ramos invece, mediterà vendetta contro la sua 'rivale' e, approfittando della situazione, denuncerà la Laguna alla Guardia Civile per adulterio.

Il sergente Cifuentues quindi, si presenterà alla porta del Guerrero e arresterà Elsa.

Per conoscere ulteriori sviluppi nelle vicende di Puente Viejo, non resta che seguire i nuovi episodi in onda dal 20 al 26 ottobre su Canale 5, a partire dalle 16:10.