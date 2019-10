Come sempre Grey's Anatomy regala puntate dalla trama avvincente. La stagione 2019/2020 fin dalle prime battute dimostra di non esser da meno. La 16x06 sarà totalmente tematizzata, e grazie alla programmazione favorevole, quest'anno negli Stati Uniti si avrà modo di assistere ad una puntata interamente dedicata alla festività di Halloween.

L'episodio, trasmesso negli USA il 31 ottobre, vedrà tutti i protagonisti impegnati con i preparativi della macabra e misteriosa festività d'origine anglosassone.

La puntata, intitolata "Whistlin' past the graveyard", regalerà scene entusiasmanti dei famosi chirurghi del Grey Sloan Memorial intenti ad organizzare un Halloween giocosamente tetro e spettrale. L'episodio è stato diretto da Pete Chatmon, marito di Kelly McCreary (Maggie Pierce).

Grey's Anatomy 16x06: la trama

Oltre ad essere una puntata tematica, la 16x06 di Grey's Anatomy, sarà teatro di ulteriori sviluppi all'interno della complicata trama.

Alex Karev sarà molto focalizzato sul tentativo di risollevare le sorti del Pac North. Nello specifico, durante la visita di alcuni investitori intenzionati a finanziare l'ospedale, il bel chirurgo dovrà fronteggiare una situazione grottesca e complicata: alcuni scheletri sono stati ritrovati nelle zone adiacenti l'ospedale. Nel disperato tentativo di distrarre gli acquirenti, chiederà aiuto a Richard Webber per evitare di perdere i fondi tanto attesi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

I protagonisti affrontano un Halloween insolito e ricco di pathos

La festività di Halloween coinvolge tutti i protagonisti del famoso Medical Drama americano e nello specifico vedrà Teddy Altman impegnata nel faticoso compito di occuparsi dei preparativi dei festeggiamenti per Allison e Leo.

Si vedrà un'inedita dottoressa alle prese con dolcetti, scherzetti e costumi che metteranno ancora più in evidenza l'inadeguatezza del chirurgo nel ruolo di madre.

Le preoccupazioni, tuttavia, si faranno sentire anche per la protagonista indiscussa del Medical Drama americano: Meredith Grey. La dottoressa sarà sopraffatta dalla paura di non fare in tempo per poter festeggiare Halloween con i suoi bambini.

Al contempo, Jackson Avery si dovrà occupare di una paziente pediatrica indispettita dall'impossibilità di festeggiare con i suoi amici. Infine, la neo-mamma Teddy Altman e Miranda Bailey dovranno fare i conti con un paziente giunto in pronto soccorso con un'ascia conficcata nell'addome.

Un Halloween movimentato è insomma quello che attende i protagonisti del Grey Sloan Memorial..

Per saperne di più e scoprire quale sarà il destino di Owen Hunt (pare che potrebbe abbandonare l'ospedale) e dei suoi colleghi non ci resta che aspettare la puntata tematica che andrà in onda il 31 ottobre.