Fabio Rovazzi è stato ospite di Mara Vanier nella puntata di Domenica In di oggi 13 ottobre. L'artista ha raccontato della sua carriera esplosa per caso su Youtube con "Andiamo a comandare" - una hit che ha ottenuto circa 174 mila visualizzazioni - e dei suoi esordi come attore al cinema con pellicole come "Il Vegetale". Inoltre ha parlato anche della sua attuale fidanzata, la youtuber Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi, per la quale ha speso parole al miele.

Rovazzi parla della sua storia d'amore

Durante l'intervista a Domenica In, Mara Venier ha chiesto a Fabio Rovazzi se ha trovato la persona che gli fa battere il cuore. La risposta del cantante è stata: "Sì e sono molto innamorato". Poi la padrona di casa ha dichiarato: "E' la giovane dai capelli blu" e lui ha annuito dicendo: "Non proprio, delle volte diventano azzurri!". Un certo punto la Venier si è rivolta alla fidanzata di Rovazzi e provando ad ipotizzarla come una donna un po' sospettosa, le ha detto: "Non ti preoccupare Fabio ha dormito da solo in camerino ieri notte.

Non c'era nessuno, c'era solo il televisore". Infine, la presentatrice ha detto a Fabio: "Tua mamma è arrabbiata perché dice che non le porti mai i fiori. Perché?". L'artista ha risposto: "Ma come faccio, sono sempre in viaggio. Poi tempo che le regalo un fiore si appassisce".

Chi è Kokeshi

Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi, è una youtuber davvero molto seguita dal pubblico, sopratutto da quello adolescente.

Da quando si è fidanzata con Fabio Rovazzi, Kokeshi sembra che abbia un po' frenato con la sua attività dopo aver pubblicato l'ultimo filmato, "Le mie foto nuda", riscuotendo più di un milione di views. Non è escluso che sia proprio un percorso all'indietro quello che prospetta il futuro di Kokeshi, data la volontà di Rovazzi di fare altrettanto e abbandonare le Instagram Stories a favore del suo video virale ironico.

Così come non è constatato che la giovane dai capelli azzurri abbia deciso di lasciare il mondo del web dopo la pubblicazione di un suo scatto falso. Da quel momento Karen ha avuto l'idea di realizzare l'ultimo video: "Circa tre settimane fa ho comiciato a ricevere molti messaggi in privato da persone che mi avvertivano di questa foto in pose provocanti. Tutti erano certi che quella nelle foto fossi io".

Karen ha confermato che la ragazza delle foto che circolavano sul web era una sua sosia: "A differenza sua, ho una voglia sotto la natica destra". Infine la youtuber ha dichiarato di aver esposto denuncia nei confronti delle pagine e gruppi social che hanno divulgato la fake news.