Una vita, anticipazioni delle prossime puntate annunciano l'uscita di scena di un amatissimo personaggio della soap opera di Aurora Guerra. Stiamo parlando di Pena Cervera, il quale deciderà di partire per una spedizione in Africa di circa un anno senza salutare prima la fidanzata Flora Barbosa.

Una Vita: Pena trama alle spalle di Flora

Nuovo abbandono nel corso delle puntate in onda nei prossimi mesi su Canale 5.

Gli spoiler di Una Vita, rivelano che nell'episodio 878 diremo addio Pena. Tutto avrà inizio esattamente quando il Cervera comincerà a comportarsi in modo strano dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata. A tal proposito, Flora confiderà alla serva Lolita di temere di essere abbandonata dal fidanzato. Tuttavia la sorella di Inigo non si arrenderà a perderlo, tanto da mettersi a rovistare nelle sue tasche per capire il motivo di tanta stranezza.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Barbosa cadrà in uno spiacevole epilogo

Il Cervera richiesto in una spedizione in Africa

Negli appuntamenti di Una Vita ai quali i telespettatori assisteranno nei prossimi mesi, vedremo la Barbosa pensare che il Cervera abbia deciso di farle una sorpresa dopo il ritrovamento di un bellissimo anello tra i suoi vestiti. Inoltre, sospetterà che abbia acquistato due biglietti per un piroscafo per la loro luna di miele.

Per questo motivo, Flora tirerà un sospiro di sollievo. Purtroppo, il sogno nuziale svanirà come neve al sole. Il Pena, infatti, confesserà alla fidanzata ed Antonito di dover portare a termine una spedizione di suo padre Cesar. In particolare, l'uomo racconterà che gli è stato chiesto di unirsi alle ricerche di un tesoro appartenente alla tribù di Avechunalandia. Per questo motivo, il figlio di Cesar convincerà la fidanzata ad aspettarlo per circa un anno, in quanto ha voglia di unirsi agli altri esploratori nell'Africa del Sud.

Il figlio di Cesar lascia Acacias 38 senza salutare la Barbosa

Ovviamente, la sorella di Inigo tenterà di convincere Pena a rinunciare al grande sogno. Da lì a poco, la coppia comincerà a litigare sempre di più, tanto che la frattura apparirà sempre di più insanabile. Alla fine il Cervera sarà costretto a prendere un'amara decisione in grado di cambiare per sempre il destino della coppia. Il figlio di Cesar consegnerà ad Antonito Palacios (Alvaro Quintana) il 50% delle azioni de La Deliciosa da dare alla Barbosa qualora morisse durante la spedizione in Africa.

Poi abbandonerà immediatamente il vecchio quartiere di Acacias 38 senza salutare nessuno, compresa la fidanzata. Chissà quale reazione avrà la cioccolataia alla scoperta della partenza del fidanzato? In attesa di saperlo si ricorda che la soap opera va in onda tutti i giorni su Canale 5.