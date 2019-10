In queste ore sul web stanno circolando alcuni stralci di un'intervista che Emma Marrone ha rilasciato al settimanale Vanity Fair. La cantante salentina si è molto aperta con il giornalista ed ha parlato di quanto abbia sofferto in questo periodo e di come sia riuscita ad affrontare tutto questo. Anche in tale occasione, non è voluta entrare nel merito della questione e non ha descritto nel dettaglio il suo problema.

Tuttavia, dalle sue parole è trapelata la gravità della situazione. L'artista ha spiegato di essersi fatta forza da sola e di essere riuscita a superare tutto questo anche per mostrare alle persone a lei care di avercela fatta e di stare bene. Il dolore provato, però, è stato immenso, e tutt'ora fa fatica a ripercorrere quegli avvenimenti.

Emma Marrone ha nascosto il dolore provato anche a sua madre

Il settimanale Vanity Fair ha intervistato la cantante Emma Marrone e il testo integrale sarà pubblicato domani, mercoledì 23 ottobre.

Intanto, però, è possibile fare qualche anticipazione. Sul profilo Instagram del giornale in questione, infatti, sono presenti alcuni video tratti dall'intervista alla cantante salentina. Il giornalista ha chiesto alla donna come avrebbe reagito se avesse scoperto che una sua ipotetica figlia fosse affetta dal suo problema. La ragazza, però, ha detto di non essere in grado di fornire una risposta specifica perché non può essere a conoscenza di quello che si provi realmente nell'essere madre.

Ciò che, sicuramente, ha potuto raccontare è il come ha visto sua madre in tutto questo periodo. La donna è stata molto male. Per tale ragione, Emma si è fatta forza da sola e, subito dopo l'operazione, si è tirata giù dal letto per dimostrare a tutti di stare bene e, soprattutto, di esserci.

La salentina rivela a Vanity Fair di aver sofferto davvero moltissimo

Ad ogni modo, nonostante la forza e la grinta, la paura e il dolore sono stati lancinanti.

Il suo carattere molto ottimista, però, le ha permesso di affrontare la situazione nel modo migliore. A suo avviso, infatti, esiste un karma, un destino. Se questo dramma è accaduto a lei, così come accade a tante altre persone, un motivo c'è, bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose.

La cantante, poi, si è soffermata sul suo carattere e sul suo modo di approcciarsi alla vita e, in questo senso, ha rivelato di essere una donna davvero libera.

Per tale ragione, dice sempre quello che pensa. A suo avviso, infatti, si vive una volta sola, pertanto non è affatto corretto privarsi di qualcosa. Emma Marrone è sembrata alquanto provata nel corso dell'intervista con Vanity Fair, ad ogni modo, si è detta pronta a tornare più carica che mai.