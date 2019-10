Da diverse settimane, ormai, le attenzioni dei telespettatori di Uomini e donne sono rivolte a Luigi Mastroianni e Irene Capuano, i quali già da qualche tempo hanno smesso di mostrarsi insieme sui social network. La coppia - formatasi durante la puntata serale del Trono Classico trasmessa lo scorso marzo - continua ad essere distante, evitando di apparire insieme sui rispettivi profili Instagram e di commentare i vari post.

Da quando il deejay siciliano è tornato da un viaggio in Brasile insieme ad alcuni amici, è stata pubblicata soltanto una Story nella quale Irene compariva solo di sfuggita. Inoltre pare che la coppia si sia vista in un'occasione in un ristorante romano. Ma allora come stanno andando le cose tra loro?

Se qualche giorno fa era stata l'ex corteggiatrice a confermare il periodo non troppo felice, in queste ultime ore anche Luigi si è espresso in maniera non troppo esplicita, rispondendo alle domande di alcuni follower. Il 23enne catanese ha chiesto espressamente di rispettare questo momento particolare.

Luigi chiede comprensione ai fan

In passato, Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno dichiarato più volte di amare la privacy e di non voler dare in pasto ai "leoni da tastiera" il loro rapporto. Proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in un duro sfogo su Instagram, aveva rivelato di essere stanca delle critiche ricevute e di aver deciso di bloccare gli haters più attivi. In questa circostanza, la 21enne romana aveva dichiarato senza troppe remore che stava attraversando una fase difficile della sua relazione con Luigi.

Queste le sue parole: "Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi - aveva aggiunto - ci sono dei momenti sì e dei momenti no".

Si attendeva una replica anche da parte di Mastroianni, il quale era rimasto in silenzio, evitando di esprimersi su quanto stesse accadendo alla sua storia d'amore con Irene. Una reazione è giunta poche ore fa, in risposta ad un commento scritto da un fan che ha reso necessario un chiarimento da parte dell'ex tronista.

Questi ha chiesto un minimo di comprensione e pazienza ai follower, precisando: "Se veramente ci volete bene, dovreste capire e rispettare questo momento".

Luigi Mastroianni sta per lanciare il singolo 'Nascondiamoci'

Le parole di Luigi Mastroianni non hanno soddisfatto la curiosità dei fan che avrebbero preferito una dichiarazione un po' più esplicita da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne o di Irene Capuano.

Ma come mai finora nessuno dei due ha ammesso se formano ancora una coppia o se si sono lasciati?

La questione continua ad essere dibattuta sui social network e sul web, con il portale Il Vicolo delle News che ha fatto notare come, a breve, uscirà il primo singolo del deejay etneo. Il titolo del brano, manco a dirlo, è proprio "Nascondiamoci". Il silenzio relativo alla sua storia con Irene potrebbe dunque essere legato proprio al lancio pubblicitario di questo nuovo progetto lavorativo.