Le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 ottobre al 1 novembre preannunciano una settimana imperdibile. Ci sarà una svolta nelle storie degli abitanti di Palazzo Palladini: Diego verrà arrestato, Vittorio rivedrà Alex e per Leone i medici proveranno il risveglio dal come farmacologico.

Spoiler settimanali di Un posto al sole al 1 novembre: Diego nei guai seri

La storyline di Diego è sicuramente protagonista delle ultime settimane.

Le anticipazioni di Un posto al sole al 1 novembre rivelano che la polizia effettuerà dei rilevamenti sulla macchina del ragazzo. Intanto il Giordano avrà dei confusi ricordi della sera dell'investimento e deciderà di raccontare tutto a Niko e Susanna. Il momento sarà drammatico anche per Raffaele perché le discussioni con il figlio non diminuiranno e successivamente Diego sarà arrestato con l'accusa tentato omicidio.

Sarà stato davvero lui a commettere il reato? Il figlio di Raffaele la notte dell'incidente era ubriaco e la mattina dopo si è svegliato ignaro di tutto quello che era successo. Per il momento però sarà l'unico sospettato, per le condizioni della sua auto e per il precedente tentativo di investire Eugenio: tutto porterà gli inquirenti pensare alla sua colpevolezza. L'ossessione per Beatrice ha cambiato molto Diego e niente è escluso, considerando le sue azioni passate, commesse dopo la rottura con la ragazza.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 28 ottobre al 1 novembre: Vittorio rivede Alex

Le condizioni di Aldo Leone continueranno ad essere sempre critiche e tutti saranno in forte apprensione per la sua salute. I medici decideranno di tentare il risveglio dal come farmacologico. L'avvocato si risveglierà? E ricorderà qualcosa a proposito dell'incidente? Beatrice sarà molto preoccupata per il suo amore appena ritrovato.

Le trame di Un posto al sole fino al 1 novembre raccontano che Vittorio rivedrà Alex. Mia metterà in pratica un piano alle spalle di un inconsapevole Del Bue e finalmente i due ragazzi si incontreranno, ma le cose tra loro potranno cambiare? Anche Filippo e Serena si incontreranno. Il giovane Ferri tornerà dal viaggio di lavoro e andrà a cena con sua moglie. La loro crisi negli ultimi tempi è diventata molto grave, riuscirà a risanarsi?

Intanto una figura misteriosa si aggirerà per il Caffè Vulcano: con quale dei protagonisti avrà a che fare? Nella vita di Angela e Franco subentrerà un nuovo elemento: il ballo. La Poggi effettuerà l'iscrizione ad una scuola e proverà a coinvolgere il marito nella nuova attività. Nel frattempo per Michele e Arianna arriverà uno spiacevole episodio: il padre di Maurizio, il ragazzo morto al Vulcano proverà ad intimidirli.